Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Die Entscheidung fällt am Sonntag, 12. Juli, 23 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt wird feststehen, ob es die Fußballer von der TSG Lützelsachsen geschafft haben. Es geht um nicht weniger als einen Gewinn im Gegenwert von bis zu 50.000 Euro – einschließlich der Möglichkeit, ein Jahr lang einen Kleinbus nutzen zu dürfen. Damit der Traum Wirklichkeit wird, brauchen die TSG-Fußballer Unterstützung aus der ganzen Region. Die kann jeder auf Facebook und Instagram leisten.

Der Initiator: Die TSG Lützelsachsen ist mit sieben Abteilungen nicht gerade ein Zwerg in der Weinheimer Vereinswelt. Was das Gewinnspiel betrifft, führt die Spur zu Fatih Isci. Der 25-Jährige ist einer von vier ehrenamtlichen Betreuern der A-Jugend. Er und sein Cousin Mustafa Kuru (25), ebenfalls Trainer, haben sich maßgeblich für die Teilnahme am Gewinnspiel eingesetzt.

"Der Verein bezahlt keine Gelder, und trotzdem wollen die Leute bleiben", beschreibt er die offenbar intakte Kameradschaft. Dieses Jahr baue die TSG die dritte Herrenmannschaft auf, weil keiner der jungen Erwachsenenfußballer wechseln will. Beim Gewinnspiel ist die TSG der einzige Klub im Umkreis von rund 150 Kilometern, der es in die Endrunde geschafft hat. Dass dies Tatsache ist, erfuhr Jugendcoach Isci am Freitag vor einer Woche, per Whats-App.

Das Gewinnspiel: Ausrichter sind der südkoreanische Autohersteller Hyundai und das Fußballportal fupa.net. Laut Hyundai gab es über 200 Bewerbungen von Vereinen aus dem Amateurbereich. Alle Teilnehmer sollten eine Botschaft aufzeichnen und dabei darlegen, warum ihr Klub den Gewinn verdient. Es locken Trikotsätze für alle Mannschaften und die Möglichkeit, ein Jahr lang einen Neun-Sitzer zu nutzen, um gemeinsam im Bus zu Spielen oder auf Ausflüge zu fahren. "Solche gemeinsamen Fahrten macht jeder Amateurfußballer gern", so Initiator Isci. Eine Busfahrt sei etwas anderes als eine Kolonne aus mehreren Autos. Dementsprechend lautet der Slogan: "Der Bus muss nach Saase!".

Außerdem wird ein Aufzeichnungssystem gesponsert, sodass die "Fans" die Spiele ihrer TSG von zu Hause aus verfolgen können. Das lohnt sich: Immerhin sind die Herren und die C-Jugend in die Landesliga aufgestiegen, A- und B-Jugend spielen schon dort. Außerdem würde der Sponsor ein Fest samt Rahmenprogramm ausrichten – nachdem Corona in dieser Hinsicht schon einiges verhindert hat. Isci dankt schon jetzt allen Usern, die die TSG unterstützt haben. Eines ist ihm und den anderen Aktiven wichtig: Auch wenn die TSG gewinnt, wird kein langjähriger Sponsor aus dem Verein gedrängt: "Das ist das A und O."

Die Unterstützung in den sozialen Netzwerken: Wer Facebook oder Instagram nutzt, kann die TSG dort mit je einem "Like" und einem Kommentar unterstützen, also mit insgesamt vier Aktionen. Denn nachdem die Ausrichter des Gewinnspiels die Finalisten bestimmt haben, regeln die Nutzer der Sozialen Netzwerke den Rest. Wer sich den Gewinn abholen darf, entscheidet sich zwischen vier Klubs: dem SV Innerstetal, dem Freiburger FC, dem SC Edermünde und der TSG Lützelsachsen, die derzeit auf Platz drei liegt (Stand: Freitag, 10 Uhr).

Fußball in Lützelsachsen: Mitglieder von 17 Jugendteams und drei Herrenmannschaften treten für die TSG an. Hinzu kommen je eine Freizeitmannschaft und ein Inklusionsteam, das aus Fußballern der TSG und des Lützelsachsener Pilgerhauses besteht. Nicht zu vergessen: die Alten Herren (AH). Frauenfußball gibt es zwar nicht bei der TSG, aber es besteht eine Kooperation mit den Nachbarn von der SG Hohensachsen. Deren Nachwuchsmädels genießen ein Gastspielrecht bei der TSG.

Die Links: Wer die TSG beim Hyundai-Gewinnspiel (Motto: "Hyundai liebt Fußball") unterstützen will, muss hier suchen:

Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=277350223515786

und

Insta: https://www.instagram.com/p/CCS1g2HFbju