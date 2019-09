Ein Blick auf die Südseite des Sepp-Herberger-Stadions: Wo heute noch Rasenflächen liegen und Baracken stehen, will die TSG Weinheim bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/22 eine neu gebaute Sportkita in Betrieb nehmen. Daran angegliedert wird ein neues Trainingsgebäude. Der ATUS trieb den entsprechenden Bebauungsplan nun weiter voran. Dieser umfasst auch Flächen im Osten des Stadions. F.: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Es war die erste Sitzung nach der Kommunalwahl "in neuer Besetzung". Angesichts von lediglich zwei Besprechungspunkten und einer Anfragerunde, so Oberbürgermeister Manuel Just, hielt sich die Tagesordnung allerdings noch in einem "überschaubaren" Rahmen. Im Mittelpunkt der gut 75-minütigen Diskussionen im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) stand der von der Verwaltung zur Abstimmung vorgelegte Offenlagebeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bereich "Südlich des Sepp-Herberger-Stadions".

Die TSG 1862 Weinheim will auf dem Gelände des Sepp-Herberger-Stadions eine Sport-Kindertagesstätte mit vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen errichten und vom Kindergartenjahr 2021/22 an in Betrieb übernehmen. Trägerin der Kita wird ebenfalls die TSG. "Das Vorhaben liegt sowohl im Interesse der TSG als auch der Stadt", bemerkte OB Just vor allem mit Blick auf den damit gewährleisteten "quantitativen und qualitativen Ausbau des Platz- und Betreuungsangebots für Kinder ab drei Jahren". Hinzu komme eine "Bereicherung des pädagogischen Angebotsspektrums", hieß es im Gremium.

Mit dem Vorhaben verbunden ist eine Erweiterung der TSG-Kindersportschule (KiSS): Vorgesehen ist, an die neue Kita ein neues Trainingsgebäude mit einer rund 60 Meter langen, integrierten Leichtathletik-Laufhalle anzugliedern. Die Stadt selbst packt die Gelegenheit beim Schopf, um den östlich des Stadions verlaufenden Hauptweg ansprechender zu gestalten und mithilfe von 14 Laubbäumen sowie Sträuchern als "Begleitgrün" eine "Grünachse" für Fußgänger und Radfahrer auszubilden.

Im Bebauungsplan festgeschrieben ist inzwischen unter anderem auch eine mindestens 50-prozentige Begrünung aller Dachflächen. Nach der einstimmig erfolgten Billigung durch den ATUS ist noch im Oktober eine weitere Offenlage für zusätzliche Anregungen vorgesehen. Der endgültige Satzungsbeschluss ist für die Ratssitzung im Dezember dieses oder im Januar nächsten Jahres vorgesehen.

Das Vorhaben und die Festsetzung von Gemeinbedarfsflächen mit den Zweckbestimmungen "Sozialen und sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen" passe sich bestens in den Flächennutzungsplan ein, lobte GAL-Fraktionssprecherin Elisabeth Kramer die Vorlage. Sie äußerte indes auch die Hoffnung, dass in der künftigen Kita nicht nur Kinder aufgenommen werden, deren Eltern sich das mit einer Zusatzgebühr versehene Angebot leisten könnten. Anstelle der 50-prozentigen Dachbegrünung sähe man in den Reihen der GAL allerdings "lieber 80 oder sogar 100 Prozent" an Dachgrün. Wenn in klimatisch sensiblen Zeiten neu gebaut wird, müsse ein klimaneutrales Gebäude entstehen, machte sich Kramer darüber hinaus für eine zeitgemäße Energieversorgung unter anderem durch die Nutzung von Sonnenenergie stark. In diesem Punkt bestünden gute Aussichten auf mehr als nur eine Amortisation der Investitionskosten, so die GAL-Fraktionschefin.

Vom "Einklang des Vorhabens mit der Ökologie" unter anderem durch Fotovoltaik und Dachbegrünung zeigte sich Monika Springer (Freie Wähler) begeistert. Ihr Wunsch: "Eine zügige Weiterbearbeitung und Weiterentwicklung des Projekts mit weiteren Details." Der Ökologie werde vollumfänglich Rechnung getragen, stimmte ihr CDU-Fraktionssprecher Holger Haring zu.

Vor der Verwendung von zu viel Kupfer- und Zinkblech warnte Constantin Görtz (SPD). Das Material könne einen Eintrag von möglicherweise krankmachenden Schwermetallen verursachen. Eine entsprechende Maxime habe sich bereits bei der Bebauung des Gebiets Lützelsachsen Ebene bewährt. Eine Warnung mit Blick auf die vorgeschlagene Bepflanzung mit Sträuchern des "Gemeinen Schneeballs" kam von Jan Bührer (Die Linke). Dieser Strauch sei untauglich, giftig und rufe bei Berührung Jucken hervor. Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung signalisierte Wolfgang Wetzel (FDP). Ihm gefiel insbesondere der Hauptweg als "verkehrsberuhigte Klimaachse".

"Die große Linie stimmt. Was noch fehlt, ist die Detailtiefe, die mit der gebotenen Qualität gesichert sein muss", fasste Oberbürger Manuel Just zusammen. Dass eine höherprozentige Dachbegrünung "kein Thema ist, vor dem wir Hemmungen haben", versicherte Sven-Patrick Marx, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Der Durchführungsplan befinde sich erst im Entwicklungsstadium.