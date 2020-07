Hirschberg. (ze) Wasserknappheit ist für den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", der Heddesheim und Hirschberg mit Trinkwasser versorgt, nahezu ein Fremdwort. Aus den drei verbandseigenen Brunnen dürfen jährlich 867.000 Kubikmeter Wasser entnommen werden. Die aktuelle Wasserentnahme liegt aber laut dem Schriftführer des Verbands, Jürgen Beck, bei nur rund 250.000 Kubikmetern. Denn rund 75 Prozent der benötigten Menge von knapp 1,2 Millionen Kubikmetern bezieht man aus dem Tiefbrunnen des benachbarten Lobdengauverbands in Ladenburg. Dazu sinkt der Wasserverbrauch in Heddesheim seit einigen Jahren. Benötigte die Gemeinde 2003 noch fast 780.000 Kubikmeter Wasser, so waren es 2019 gerade einmal gut 620.000 Kubikmeter.

Dazu hat der Verband in moderne Technik investiert, die dafür sorgt, dass die Wasserzähler im Leitungsnetz häufiger abgelesen werden. Somit werden Wasserrohrbrüche anhand ungewöhnlich hoher Durchflussmengen schneller erkannt. Der Wasserbezug von einem anderen Verband weist aber auf das eigentliche Problem des aus den Brunnen des Zweckverbands entnommenen Wassers hin: Es enthält zu viel Nitrat. Dieses kann im menschlichen Körper zu Nitrit umgewandelt werden, was vor allem für Babys lebensgefährlich sein kann. Denn Nitrit bewirkt, dass das Blut weniger Sauerstoff transportiert. Deshalb sieht die Trinkwasserverordnung einen Grenzwert für den Nitratgehalt von 50 Milligramm pro Liter vor. Aus den drei Brunnen des Verbands wird aber Wasser mit einem Nitratgehalt von durchschnittlich 75 Milligramm pro Liter gefördert.

Um den Grenzwert einzuhalten, wird Wasser aus dem Tiefbrunnen des Lobdengauverbands beigemischt, das mit einem Nitratgehalt von knapp unter 40 Milligramm pro Liter wesentlich nitratärmer ist. Nitrat gelangt vor allem durch Düngung landwirtschaftlicher Flächen in das Grundwasser. Die Brunnen der Gruppenwasserversorgung bei Neuzeilsheim zapfen einen Grundwasserspeicher in einer Tiefe von rund 25 Metern an, das ist relativ nah an der Oberfläche. Beim Tiefbrunnen des Lobdengauverbands wird das Wasser dagegen aus einer Tiefe von rund 100 Metern entnommen, wohin nicht so viel Nitrat vorgedrungen ist.

Die Problematik hat man in Deutschland und der Europäischen Union bereits vor vielen Jahren erkannt, und es ist zum Teil gelungen, den Nitratgehalt der Grundwässer zu senken, indem der Einsatz von Düngemitteln reduziert wurde. Doch der bundesweite Rückgang der Nitratgehalte in den Gewässern reicht nicht aus. 2018 verurteilte der Europäische Gerichtshof Deutschland wegen Verletzung der EU-Nitratrichtlinie. Die Bundesregierung erließ daraufhin vor einigen Monaten eine neue Düngeverordnung, doch selbst die geht dem Naturschutzbund (Nabu) nicht weit genug. Darüber hinaus gibt es in der Region Bestrebungen, den Nitrat-Eintrag zumindest im Einzugsgebiet der Wasserschutzgebiete zu verringern.

Dies kann durch eine veränderte Nutzung der Flächen geschehen. So verringert sich der Nitrat-Eintrag drastisch, wenn Acker- in Grünland umgewandelt wird. Ebenso verursacht der Anbau von Wintergetreide oder Mais höhere Nitratgehalte in Boden und Grundwasser. Verzichtet man auf diese Produkte – zumindest in der Nähe der Wasserschutzgebiete – könnte der Nitratgehalt weiter gesenkt werden.