Edingen-Neckarhausen. Ein bisschen erinnert es an eine Ostereier-Suche: Auf dem neu eingerichteten Trimm-dich-Pfad in der Doppelgemeinde ist Schilder suchen angesagt. Der Turnverein Edingen und der Turnverein Neckarhausen (TVN) haben sich zusammengetan und 15 Hinweise mit Übungen auf der knapp drei Kilometer langen Strecke zwischen der Jahnhalle und der Eisenbahnbrücke platziert. Die RNZ wagte den Selbstversuch.

Die erste Station unterhalb der TVE-eigenen Jahnhalle ist schon einmal leicht zu finden. Gleich an der Treppe zum Neckar hinunter hängt das erste Schild. Ein Strichmännchen auf dem laminierten DIN-A4-Blatt fordert einen auf, die Treppe wieder hochzuhüpfen, daneben gibt es noch einen kleinen, erklärenden Text. Das klingt doch machbar, gut zum Aufwärmen. Hochmotiviert geht es joggend los zur nächsten Station. Dort erklären ein paar Hundert Meter weiter die nächsten Strichmännchen, man solle auf der Stelle sprinten und sich dabei an die Mauer stützen. Da wird es schon kniffliger mit der Puste. Umso dankbarer ist die darauf folgende Koordinationsübung: ein Ausfallschritt rechts, während der linke Arm nach oben zeigt und umgekehrt. Das mutet – sehr zur Erheiterung vorbeilaufender Spaziergänger auf dem Neckarweg – beinahe tänzerisch an, und erinnert wohl an eine Einlage im "Saturday-Night-Fever"-Stil.

Der Trimm-dich-Pfad trainiert eindeutig auch die Lachmuskulatur. Ziel der Organisatoren war allerdings "Bewegung, Kräftigung und Mobilisation", wie Janine Tödling vom TVE bei der Vorstellung des Pfads erläuterte. Aber: "Schmunzeln ist ja auch Bewegung."

Trotz des eher tristen Wetters sind am Mittwochnachmittag viele Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und Hunde am Neckarweg unterwegs. Wer den Pfad von Anfang bis Ende durchlaufen will, braucht Geduld und schult sein Koordinationsvermögen beim Slalom durch Passanten. Vor allem am "Edinger Hafen" wird es eng.

Von der vereinseigenen Halle bis zur Fischkinderstube hat der TVE den Weg mit Übungen und Schildern ausgestattet. Am Rathaus schlägt er gleich zwei Aufgaben vor. Etwas entspannter: die Arme rückwärts kreisen lassen. Wobei die an die Schreibtisch-Haltung gewöhnte Schulter dabei erst mal ordentlich knackt. Für die zweite Übung muss die Treppe zum Rathaus hinaufgesprintet werden, den Slalomweg daneben geht es dann joggend wieder hinunter. Mit beliebig vielen Wiederholungen wird das zum anstrengenden Ausdauertraining. Aber der Sportler wird belohnt, denn schon hier besticht die Kulisse am Fluss. Aber spätestens an der Fischkinderstube treffen Sport und schöne Aussicht aufeinander. Ab hier hat der TVN die Beschilderung übernommen.

Das erste Schild ist zugleich die erste Übung für die Arme. An den Sandsteinen beim Sonnensegel der Fischkinderstube soll man rückwärts in den Stütz gehen. Beim RNZ-Selbstversuch ist die Station schon von Jugendlichen belegt, die sichtlich Spaß an der Übung haben. Das Konzept geht also auf. Dann eben weiter in Richtung Neckarhausen. Hier sollte man allerdings den Weg an der Straße wählen und nicht wie die RNZ im Selbstversuch unten am Neckar weiterlaufen. Zwar bietet die matschige Strecke dort noch ganz eigene koordinative Herausforderungen, die Übungsschilder sucht man da aber vergeblich. Die letzte Station am Ende des Pfads ist der "Baumsitz". Mit dem Rücken an einen Baumstamm bei der Brücke gelehnt, geht man in die Knie, als säße man auf einem Stuhl. Diese Position soll man halten. Und das ist ganz schön rutschig auf nassen Wurzeln und matschigem Boden. Als Steigerung schlägt das kleine Strichmännchen vor, abwechselnd die Beine anzuheben. Mit dieser letzten Station hat die RNZ im Selbstversuch zwölf der 15 Übungsschilder auf der Strecke entdeckt. Um die fehlenden zu finden, braucht es wohl noch einen Versuch.

Das Fazit: Der Trimm-dich-Pfad ist ein schönes Angebot der beiden Turnvereine. Er liefert Ideen und gibt Anreize, die Übungen zu verändern und sich zu steigern. Außerdem laden die Schilder auch zu spontanen Aktionen ein. Nur wird es teilweise recht eng am ohnehin schon gut besuchten Neckarweg.