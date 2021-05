Weinheim. (cis) Mehr als 300 Vorschläge enthielt das Gutachten zum Tourismuskonzept, das im November 2020 im Gemeinderat vorgestellt wurde (die RNZ berichtete). Die Verwaltung hat dem Ausschuss für Sport und Freizeit jetzt eine Prioritätenliste vorgelegt, nach der eine Umsetzung verschiedener Punkte erfolgen soll. Ganz oben sollte nach Ansicht der Verwaltung eine Weinheim-App stehen, die gekoppelt ist an die Aktualisierung der städtischen Webpräsenz. Hinsichtlich dieser beiden Digitalprojekte wurde Tourismusbeauftragte Maria Zimmermann deutlich: "Da sind wir noch ziemlich hinterm Mond daheim."

Um moderner zu werden, sollen daher auch digitale Info-Stelen an viel besuchten Orten aufgestellt werden, über die sich den Besuchern das touristische Angebot Weinheims erschließt. Laut Pressesprecher Roland Kern gehe es um eine "multimediale Verknüpfung". OB Manuel Just betonte, er sei ein Freund der App, sagte aber mit Verweis etwa auf die Kurpfalz-App: "Wir sollten aufpassen, keine Doppelstrukturen aufzubauen." Ob in der App, wie aus dem Gremium gewünscht, weitere städtische Servicedienstleistungen zu erreichen sein könnten, müsse geprüft werden, so Just.

In großem Maß setzt die Stadt neben der Digitalität auf das, was sie ausmacht. Sprich: Man legt den Fokus auf ihre Alleinstellungsmerkmale. Etwa dann, wenn es um einen Ingrid-Noll- oder Grüffelo-Pfad geht – oder wenn das Museum eine multimediale Präsentation zum Thema "Leder" mit Verknüpfung zum Gerberbachviertel plant. Die Museumslandschaft der Stadt soll sich zudem auf den Wasserturm als Kindermuseum ausweiten.

Ein Augenmerk will man auch auf die Wegbeschilderung zu den Burgen legen und das Angebot der Wandertouren rund um Weinheim in den Blick rücken. Erstes Ergebnis ist die Ausweisung von Rundtouren auf der städtischen Webseite, die aber zugleich in Apps wie "outdooractive" und "komood" zu finden sein werden. Hinsichtlich Wandertafeln und Wegbeschilderungen zeigte sich OB Just selbstkritisch: "Wir wissen, dass wir da noch Luft nach oben haben."

Großer Wunsch seitens des Ausschusses war, die Stadtteile einzubeziehen. Für die Freien Wähler war eine zu umfassende Fokussierung auf digitale Angebote wegen der älteren Besucher nicht erstrebenswert. Für "Die Linke" zählte vor allem das analoge Erlebnis vor Ort, das sich identisch zum digitalen Angebot zeigen müsse. Kritisch betrachtet wurde der von der Verwaltung priorisierte Shuttlebus zu den Burgen. "Das hatten wir schon, und es war ein Rohrkrepierer", verwies Kurt Jäger (Freie Wähler) auf den Zwei-Burgen-Bus, der vor zehn Jahren gescheitert war.

Doch auch aus SPD und CDU hieß es, dass eine Neuaufnahme zu prüfen sei. Pressesprecher Kern zeigte sich überzeugt, dass dies erfolgreich sein könnte: "Nach zehn Jahren gibt es eine andere Sicht auf das Thema Klima." Für die GAL ergibt ein Shuttle nur Sinn, wenn es am Wochenende gleichzeitig den Individualverkehr ersetzt. Auf Fragen hinsichtlich eines Zeitrahmens zur Abarbeitung der priorisierten Ideen trat OB Just auf die Bremse: "Wir sind ganz am Anfang. Viele Ideen und Impulse werden wir erst im Verfahren final erarbeiten." An einigen Stellen gebe es konkrete Ideen, doch auch da habe man auf einen Eintritt in die Planung verzichtet, dies mit Blick auf Personalressourcen und damit eingesetztes Geld. Die Lokalpolitik entscheide, was man will, daraufhin erfolge eine Ausarbeitung samt Kostenermittlung: "Der Ball liegt bei Ihnen."

Die von der GAL geforderte Einbeziehung aller Beteiligten an einem Tisch lehnte er ab: "Wir wollen projektbezogen arbeiten." Wer etwas beitragen kann und will, sitze dann mit in der Runde. Hinsichtlich des Budgets gab Just an, dass noch 15.000 Euro aus dem Vermögen des ehemaligen Tourismusvereins vorhanden seien. Zudem gebe es Spenden, die man einsetzen kann: "Dass wir weitere Beträge bereitstellen werden, muss uns bewusst sein."

Kooperation mit Bäcker-Akademie?

Schließlich ist das Ziel, die Übernachtungen in Weinheim zu steigern. Daher hatte das Gremium auch gleich noch eine ganze Stange weiterer Ideen parat. Die FDP regte eine Kooperation mit der Bäckerakademie ebenso an wie die mit der heimischen Gastronomie, etwa über eine lokale Karte. Grundsätzlicher Gegenwind gegen die Priorisierung regte sich aber nicht. Für Just geht es nun darum, ein Konzept zu verfolgen. Letztlich wird das Thema aber nach dem Ausschuss noch mal den Gemeinderat beschäftigen, der dann den endgültigen Startschuss geben muss.