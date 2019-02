Wie werden die Bundesligisten am Wochenende spielen? Diese Frage lockt die Tipper auch in die Toto-Lotto-Annahmestellen in Weinheim. Ein Spieler hatte viel Wissen und viel Glück mitgebracht. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim/Region. Entweder besitzt er eine immense Fußball-Expertise oder es war einfach Glück. Sicher ist: Ein Toto-Spieler aus der Region Weinheim hat am Wochenende den Jackpot geknackt. Das geht aus einer am Montag verschickten Pressemitteilung der staatlichen Toto-Lotto Gesellschaft Baden-Württemberg hervor. Der Tipper sagte am Wochenende als bundesweit Einziger im "Toto-13er-Tipp" die Resultate von 13 Spielen korrekt voraus. Das heißt, er tippte in den Kategorien "Heimsieg", "Unentschieden" und "Auswärtssieg" jeweils richtig.

Unter den Begegnungen war zum Beispiel das Last-Minute-Unentschieden des SC Freiburg beim VfB Stuttgart, der überraschende Sieg von Bayer 04 Leverkusen über den FC Bayern München sowie das Remis in der Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Jetzt kann sich der Nordbadener über die gesamte Gewinnsumme der höchsten Klasse und damit 114.967, 50 Euro freuen.

Das Problem: Der Tipper spielte zwar mit dem obligaten Spielpass, aber ohne Service-Kundenkarte. Abgegeben hatte er seine Tipps in einer Annahmestelle in Weinheim. Um seinen Gewinn zu erhalten, muss er (oder sie?) sich jetzt melden. Doch wie kommt der Gewinn zustande? Warum sind es 13 Fußballspiele? Und was hat es mit dem Spielpass auf sich?

Die RNZ hakte bei der staatlichen Toto-Lotto Gesellschaft Baden-Württemberg nach. Diese schüttet Woche für Woche 50 Prozent der Toto-Spieleinsätze als Gewinne aus. Bei der Ausspielung vom Wochenende waren dies rund 274.000 Euro. Genau 35 Prozent dieser Gewinnsumme gehen in (Gewinn-)Klasse eins. Das waren 114.967,50 Euro. "Da bundesweit nur der Gewinner aus dem Raum Weinheim alle 13 Spiele richtig getippt hatte, kassierte er die Summe nun allein", lautet die Erklärung.

Auch die Sache mit den 13 Spielen klingt für Nicht-Tipper erst einmal rätselhaft. Schließlich gibt es pro Spieltag nur neun Bundesligapartien. Doch die sind nicht allein maßgebend. "Im Toto werden nur Spiele getippt, die am Samstag und Sonntag stattfinden", lautet Teil eins der Erklärung. Da eine Bundesligapartie in der Regel bereits am Freitag ausgespielt wird, fällt diese weg.

Die restlichen acht erstklassigen Spiele werden mit den Zweitligaspielen vom Sonntag sowie wechselweise Spielen aus England, Italien, Spanien oder Begegnungen in der Dritten Liga ergänzt. Im aktuellen Fall musste man die Resultate von acht Bundesligapartien, der Zweitligaspiele Kiel-Regensburg, Sandhausen-Bochum, Aue-Köln sowie der Begegnungen Everton-Wolverhampton und Manchester City-Arsenal London richtig tippen, um den Jackpot zu knacken. Einer hat das geschafft.

Und was ist nun der Unterschied zwischen einem Spielpass und einer Kundenkarte? Prinzipiell gibt es den gar nicht, teilt Toto-Lotto mit: "Beim Toto kann aus Gründen des Spielerschutzes nur mitspielen, wer sich zuvor bei der Gesellschaft angemeldet hat." In den Annahmestellen muss der Spieler sich bei der Abgabe des Tipps ausweisen. Dazu bedarf es eines amtlichen Dokuments (Personalausweis) - und des Spielpasses oder der Service-Card. Beides sind Kundenkarten. Der Spielpass dient nur der Identifikation des Tippers und hat keinen Zusatznutzen. Die Service-Card bietet darüber hinaus die Chance, dass Gewinne direkt aufs Konto des Tippers überwiesen werden.

Was die Gesellschaft nicht verrät, ist die genaue Annahmestelle: "Aus Gründen des Spielgeheimnisses und um die Anonymität der Gewinner zu wahren, gibt Toto-Lotto dazu keine weiteren Informationen preis", bedauert das staatliche Lotterieunternehmen. Acht Bundesligaspiele. Drei Zweitligaspiele. Zwei Begegnungen in der englischen Premierleague. Wer das alles richtig tippen will, braucht nicht nur Fußballwissen. Sondern definitiv auch Glück. Ob nicht am Ende doch in allermeisten Fällen die Bank beziehungsweise Toto-Lotto gewinnt, das muss letztlich jeder selbst wissen.

Der Tipper aus Weinheim dürfte seine Teilnahme am großen Spiel indessen nicht bereut haben. Jetzt muss er sich nur noch sein Geld holen.