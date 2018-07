Weinheim. (RNZ) Durchgeknallte Hochkultur. Intelligenter Mumpitz. Verrücktes Kabarett. Ulan & Bator, Deutschlands feinste Absurdisten, präsentieren ihr neues Programm "Irreparabeln" am Freitag, 13. Juli, beim Theater am Teich-Festival ("TaT") in Weinheim.

Ulan & Bator zelebrieren seit 2001 ihren einzigartigen Stil, der sich allen Schubladen verweigert und doch (fast) alle Genres beinhaltet: Theater, Kabarett, Comedy, A cappella, Slapstick, Dada, Wortspiele. Kein Roter Faden gibt dem Programm eine Struktur, sondern die anarchische Grundhaltung und der fröhliche Geist, der durch alle Szenen weht.

Ob in der dystopischen Suite über eine Familie, die die Namen ihrer Kinder gegen Markennamen austauscht. Oder beim Business-Yoga-Kurs, der hilft, die göttliche Arbeitskraft zu finden.

