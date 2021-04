Weinheim. (cis) "Wir hatten gar keinen Gedanken an einen Verein", sagt Tobias Henschke im Rückblick auf das vergangene Frühjahr. Heute gibt es ihn, den Verein. Und Henschke ist dessen Vorsitzender. "That’s Whynheim" ist entstanden aus dem Wunsch, auch in der Pandemie-Zeit jenen zu helfen, die auf Hilfe angewiesen sind. Mit Zeiteinsatz und Spenden die Not zu lindern, ist das Ziel des Vereins. Zur Seite steht den Aktiven dabei ein erfahrener Partner, der international operiert.

Henschke und seine Familie sind seit Jahren mit der Hilfsorganisation "Gain" verbandelt, einem gemeinnützigen Verein, der sich vor allem Projekten in Osteuropa verschrieben hat und die in den jeweiligen Ländern ansässigen Helfer unterstützt. Mit der Hilfsorganisation fahren die Henschkes 2018 und 2019 nach Lettland und machen sich selbst ein Bild von der Situation und der Hilfe vor Ort. Sie sehen die bittere Armut der Menschen, die in ihren ländlichen Behausungen oft weder über Toilette noch fließend Wasser verfügen.

"Dann helfen keine Kleidung und Kuscheltiere mehr – dann geht es darum, neue Hoffnung zu schenken", sagt Henschke. Auch durch neue Wohnverhältnisse. Zusammen mit anderen Helfern bauen Tobias Henschke, seine Frau und die zwei Kinder in ihrer Zeit in Lettland Wohncontainer für einzelne Familien aus, überbringen andere Spenden. "Die Dankbarkeit für das, was man hat, die ist dann schon groß", fasst der Familienvater zusammen, was die Reiseerlebnisse mit ihm machen.

Diese Erlebnisse bringen aber vor allem auch eins mit sich: Den Wunsch, "Gain" bei der Arbeit zu unterstützen, den im vergangenen Jahr schrumpfenden Spendenbestand im Zentrallager der Hilfsorganisation in Gießen zu füllen, als die Organisation wegen Corona ihre bundesweiten Sammelstellen nicht mehr anfahren darf, um eingegangene Spenden abzuholen.

So startet die Familie im Frühjahr 2020 eine erste Aktion: Hilfe für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Sie streuen das im Bekanntenkreis – und mehr müssen sie gar nicht tun, denn es wird ein Selbstläufer. "Es standen fremde Menschen bei uns vor der Haustür", sagt Henschke. Die Resonanz auf das "Anstumpen" der Herzen der Weinheimer und Weinheimerinnen, wie Henschke es nennt, findet in Kisten mit Spenden Ausdruck. Zusammen mit anderen sortieren die Henschkes, fahren alles in einem Lastwagen nach Gießen.

Als sie die Tour nicht selbst stemmen können, springt die Familie von Jutta Grabner ein. Schnell ist klar: Es braucht mehr Leute im Boot. Aber auch den "seriösen" Auftritt nach außen. So gründet sich "That’s Whynheim". Eine Kombination aus "That’s why", übersetzt: "Das ist, warum" (oder kürzer: "darum"), und Weinheim. "Auf die Frage nach dem Warum sind mir die ganzen Weil-Sätze eingefallen", beschreibt Grabner, die mittlerweile als Zweite Vorsitzende fungiert, den Vereinsnamen, der aus einem bestimmten Grund den Bezug zur Stadt widerspiegelt. "Die wollen wir einbinden in unsere Arbeit", ergänzt Henschke. Vor allem die Menschen in dieser Stadt.

Gesucht werden dabei weniger Vereinsmitglieder als viel mehr Mitmacher. Die, die Zeit investieren, die anpacken, die ermöglichen, was Henschke als Motivation nennt: Nächstenliebe praktisch umsetzen. Ein Ansatz, den auch die Partnerorganisation "Gain" verfolgt. Für Jutta Grabner kommt die Abkehr vom puren Frönen des Luxus hinzu. Das Engagement, sagt sie, öffne den Blick für die Welt: "Wir leben in so einer Blase."

Die Blase mal zum Bersten bringen; nicht für sich, sondern für andere etwas tun – das will "That’s Whynheim" erreichen. "Wir müssen aber im Moment noch ganz viel bremsen", sagt Henschke. Denn was dem Verein an erster Stelle fehlt, ist ein Grundstück, auf dem ein Container als Sammelstelle für Spenden aufgestellt werden kann. "Wir brauchen circa 1000 Quadratmeter. Zur Miete, zur Pacht – wir sind da offen", startet Henschke einen Aufruf.

Wichtig ist ihm, dass der Verein die Fläche auf lange Sicht nutzen kann und – wenn nicht vorhanden – eine Befestigung des Geländes durch Schotter oder Pflaster möglich ist, schließlich muss hier ein Vierzigtonner bei Abholung der Spenden rangieren. Ist das Grundstück erst mal da, fehlt es Henschke und Grabner nicht an Ideen.

Warum nur Spenden sammeln? Warum nicht auch in Deutschland einen Wohncontainer für eine lettische Familie ausbauen? Warum dabei nicht Schulklassen einbinden?

Nicht jeder reise für ein Hilfsprojekt in das Land, "aber die Menschen können dann trotzdem Teil der Hilfe sein". Mit dem Wissen, dass diese Hilfe zu 100 Prozent ankommt. Etwas, das Familie Henschke selbst erlebte. Tochter Hanna durfte ihr zu Hause in einen Container gepacktes Kuscheltier beim Besuch in Lettland selbst an ein Mädchen übergeben.

Jutta Grabner sieht in dieser Erfahrung einen weiteren wesentlichen Faktor: "Den Menschen gefällt es, wenn sie wissen, wo ihre Sachen hingehen." Das gilt vor allem für Dinge, die Menschen am Herzen liegen. Grabner selbst liegt das Projekt am Herzen. Daher hoffen sie und Henschke, dass sich schnell ein Grundstück findet, um die Aktionen auf eine feste Basis zu stellen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Info: Wer mehr wissen möchte oder ein Grundstück zur Verfügung stellen kann, findet alle Informationen und Kontaktdaten im Internet unter www.thats-whynheim.de.