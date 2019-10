Die Beschilderung nicht nur am Autobahnzubringer von Schriesheim sorgt für Verwirrung. Korrekt ist, dass derzeit die Talstraße zwischen Großsachsen und Heiligkreuz gesperrt ist. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Seit Montag, 9 Uhr, heulen im Großsachsener Tal zwischen der Spitzer-Mühle und dem Ortseingang Heiligkreuz die Motorsägen. Verkehrssicherung ist angesagt, denn am Südhang des "Hundskopfs" sind zahlreiche Bäume abgestorben und drohen, auf die Talstraße beziehungsweise L 596 zu stürzen. "Die Bäume sind aufgrund der Trockenheit der letzten beiden Sommer vertrocknet", erläuterte Förster Walter Pfefferle bei einem Ortstermin.

Der Südhang des Hundskopfes ist allerdings auch kein idealer Standort für die meisten Baumarten. Bereits vor rund 80 Jahren scheiterten dort Versuche, eine Douglasien-Kultur anzulegen, diese ging durch die Trockenheit Ende der 1940er Jahre größtenteils ein. Seitdem blieb der Wald dort weitgehend unbewirtschaftet; es siedelten sich Robinien, Eichen, Lärchen oder Hainbuchen an. Auch sind noch einige verbliebene Douglasien zu finden.

Schäden in unterschiedlicher Intensität weisen jedoch alle diese Baumarten auf. Die Nadelbäume und die größeren Buchen sind zum größten Teil abgestorben. Gefällt werden Bäume bis zu einer Entfernung von etwa 25 bis 30 Metern von der Straße. Von den "mittelgroßen" sind es rund 50, die wegmüssen. "Die Büsche und Sträucher sollen größtenteils stehen bleiben", erklärte Pfefferle. Das soll dazu beitragen, dass der Hang stabil bleibt. Ebenso werden in den höheren Lagen die gefällten Bäume nicht abgefahren, sondern quer zum Hang an den Baumstümpfen abgelegt. Das soll herabfallende Steine aufhalten.

Die Steile des Hanges macht teils ein besonderes Vorgehen erforderlich. Mit einem Fällbagger werden von der Straße aus die Bäume in den steileren Partien gefällt und die Büsche im unteren Teil des Hanges entfernt. Denn hier gilt es zudem, den Lichtraum bis in einer Höhe von 4,50 Metern freizubekommen, damit wieder größere Fahrzeuge ungehindert die Straße befahren können.

Zwischen der Spitzer-Mühle und dem Ortseingang Heiligkreuz ist derzeit auch ein Fällbagger unterwegs. Dieser fällt von der Talstraße aus die Bäume in den steileren Partien und entfernt auch die Büsche im unteren Teil des Hanges. Foto: Kreutzer

Für die Autofahrer bedeutet dies, dass der Streckenabschnitt zwischen Spitzer-Mühle und Heiligkreuz noch bis Donnerstag, 16 Uhr, vollständig gesperrt ist. Eine entsprechende Umleitung nach Rippenweier und Oberflockenbach ist zumindest entlang der B 3 bei Schriesheim ausgeschildert.

An anderer Stelle jedoch sorgen die Umleitungsschilder eher für Verwirrung. Von Wilhelmsfeld beziehungsweise Altenbach kommend ist auf den Umleitungsschildern zu lesen, dass die gesamte Strecke zwischen Großsachsen und Oberflockenbach gesperrt ist. Am Autobahnzubringer kurz vor Schriesheim heißt es, dass die L 596 Richtung Weinheim gesperrt sei.

Die Autofahrer werden daher fälschlicherweise gen Zweiburgenstadt über Schriesheim und Hirschberg umgeleitet. In Großsachsen hat man entlang der B 3 sogar versäumt, den Wegweiser Richtung Oberflockenbach zu entfernen beziehungsweise durchzustreichen. So stehen die Autofahrer an der Kreuzung Breit-/Brunnengasse vor dem Hinweis, dass nur bis zur Baustelle die Straße befahrbar ist. Eine Umleitung Richtung Oberflockenbach ist hier nicht angegeben. Die Pressesprecherin des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, sagte zu, dass die Verwaltung die Umleitungsempfehlungen prüfen und gegebenenfalls ändern werde.

Für Pfefferle und seine Forstmitarbeiter bedeutet dies, dass sie an der Absperrung immer wieder Autofahrer sowie Fahrradfahrer zurückschicken müssen. Zu gefährlich ist es, die Straße zu passieren, wenn die großen Robinien oder Eichen gefällt werden. Denn diese stürzen nun einmal hangabwärts auf die Straße.