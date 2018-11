Edingen-Neckarhausen. (sti) "Juden sind keine im Ort ansässig", schrieb Walter Schulz in seiner im Jahr 1938 erschienenen Chronik von Neckarhausen. Auch aus früheren Jahrhunderten sei "eine Anwesenheit derselben im Orte nicht festzustellen", so der Chronist plus kommentierendem Zusatz: "... was als eine seltene Erscheinung zu buchen ist, wenn man bedenkt, dass die Umgebung nicht in dieser glücklichen Lage sich befindet."

Neckarhausens Ortsgeschichtsforscher Günter Fillbrunn schrieb in einem Beitrag zum ersten "Bausteine"-Band des Fördervereins Gemeindemuseum 2010 bezüglich der Geschehnisse der Reichspogromnacht vom 9. auf 10. November 1938: "Da in Neckarhausen keine Juden lebten, war es hier an jenen Tagen ruhig. Dagegen tobte der SA-Mob im benachbarten Ladenburg."

Antisemitische Parolen gegen die jüdische Glaubensgemeinschaft überhaupt gab es freilich auch in Neckarhausen: So hat Fillbrunn ein Bild vom Frühjahr 1936 mit in seinen Beitrag aufgenommen, auf dem sich die Freiwillige Feuerwehr an der Fährzufahrt mit dem alten Rathaus im Hintergund zum Gruppenfoto aufgestellt hat - direkt neben einem Schild mit der Aufschrift: "Juden sind in Neckarhausen unerwünscht."

In Edingen wohnten in den 1930er Jahren nur einige wenige jüdische Bürger. Nach einer Erwähnung in einem Überblick über die Geschichte der Ladenburger jüdischen Gemeinde waren es im Jahr 1932 drei Personen - siehe auf der Webseite von "Alemannia Judaica" - der Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum: "Zur jüdischen Gemeinde Ladenburg gehörten auch die im benachbarten Edingen lebenden jüdischen Personen (1932 3)."

Mündlich überliefert ist, dass bei einem Edinger Textilgeschäft, das von einem Halbjuden geführt wurde, schon in den frühen Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft die Schaufenster eingeworfen wurden.

Bei den Novemberpogromen jedoch hat es wie in Neckarhausen offenbar auch in Edingen keine Übergriffe, Beschädigungen, Brandstiftungen oder Plünderungen gegeben.