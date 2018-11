Ruth Rachel Krell wurde am 8. Juli 1933 in Sinsheim geboren, ihre Schwester Lea Krell am 23. Mai 1932 in Mannheim. Am 22. Oktober 1940 wurden sie mit ihren Eltern Anna und Alfred ins südfranzösische Gurs deportiert. Mit Hilfe der "Œuvre de secours aux enfants" (OSE) kamen sie aus dem Deportationslager heraus und wurden in ein katholisches Waisenhaus in die Nähe von Lyon

Ruth Rachel Krell wurde am 8. Juli 1933 in Sinsheim geboren, ihre Schwester Lea Krell am 23. Mai 1932 in Mannheim. Am 22. Oktober 1940 wurden sie mit ihren Eltern Anna und Alfred ins südfranzösische Gurs deportiert. Mit Hilfe der "Œuvre de secours aux enfants" (OSE) kamen sie aus dem Deportationslager heraus und wurden in ein katholisches Waisenhaus in die Nähe von Lyon gebracht.

Die Mädchen bekamen andere Namen und wurden katholisch erzogen. Ihr Großvater Jakob Kapustin, der bereits in den USA lebte, organisierte mit Hilfe der "Hebrew Immigration Aid Society" ihre Ausreise. Zweimal fuhren Lea und Ruth vergebens nach Marseille, beim dritten Mal klappte es.

Im September 1946 kamen sie, mit 20 anderen Kindern an Bord eines alten französischen Armeeschiffs in New York an. Sie besuchten das College, heirateten und gründeten Familien. Lea Weems und Ruth Steinfeld sagten zu, als die Stadt Ladenburg die zwölf überlebenden jüdischen Mitbürger im Sommer 1990 einluden. Sie waren auch bei der Verlegung der Stolpersteine vor ihrem Wohnhaus in der Weinheimer Straße 20 im März 2008 dabei. stu

[-] Weniger anzeigen