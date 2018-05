Weinheim. (keke) "Der Einzelne ist nichts. Das Gebot der Stunde lautet: Nur gemeinsam können wir nachhaltig etwas erreichen": Rund 80 Bürger folgten am Dienstag der Einladung des DGB Weinheim und der von Helmut Schmitt geführten Ortsgruppe der IG Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) zur Maikundgebung auf der Minigolfanlage an der Waidallee. Als Hauptredner verdeutlichte der DGB-Jugendsekretär in Baden-Württemberg, André Fricke aus Stuttgart, dass sich der erstmals 1890 begangene "Kampftag der Arbeiterbewegung" keineswegs erledigt habe.

Noch immer hake es an vielen Ecken und Enden, brandmarkte Fricke die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich und deren Auswirkungen. "Wir dürfen uns nicht ausruhen und nicht nachlassen", ging er auf die Rentenfrage, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die Situation auf dem Ausbildungsmarkt, die angespannte Wohnungssituation - "Der Mietwahnsinn frisst die Gehälter auf" - sowie die sich in der Rolle der "Pöbler" wohlfühlenden "Rechtspopulisten" in den Reihen der AfD ein.

Diese "Trümmertruppe" gehe als angebliche Partei des kleinen Mannes auf Stimmenfang, sie schüre "Vorurteile, um daraus Profit zu ziehen", vertrete in Wahrheit aber eine "neoliberale, menschenfeindliche und undemokratische" Politik. "Die Alternative zur AfD heißt Solidarität", so Fricke unter starkem Beifall.

Solidarität ist nach Meinung des DGB-Jugendsekretärs aber auch in den Betrieben gefragt, wo oftmals rechtswidriges Verhalten wie Einschüchterungen, Kündigungen und Schikanen gegen Mitarbeiter und Betriebsräte an der Tagesordnung seien. "Millionen aber sind stärker als Millionäre", so der Kampfruf Frickes. Mitbestimmung sei unbequem, weil sie die Gewinnmaximierung stört.

Die Anzahl der Menschen, die trotz Arbeit arm sind, habe sich infolge der Ausbreitung von Leiharbeit, Werksverträgen und befristeter Arbeitsverträge enorm gesteigert, hatte Schmitt zuvor seine Finger in die Wunden des "angeblichen Wohlfahrtsstaats" gelegt. Im Hinblick auf problematische Beschäftigungsverhältnisse bilde Deutschland das Schlusslicht in Europa. Auf der anderen Seite explodierten als Folge der "verschärften Ausbeutungsrate" die Gewinne der Konzerne. Bezüglich der Gewinnsituation sei die Bundesrepublik europäische Spitzenreiterin: "Wachsende Armut und steigende Profite sind zwei Seiten derselben Medaille."

Vor diesem Hintergrund, so Schmitt, gelte es für die Gewerkschaften, sich dem Ausstieg aus der Tarifbindung, der Verhinderung von Betriebsratsneugründungen sowie dem zunehmenden Mobbing gegen aktive Betriebsräte und Vertrauensleute auf das Entschiedenste zu widersetzen. Das Modell der "Sozialpartnerschaft" werde zunehmend geschliffen. Selbst die kleinsten Zugeständnisse, um die Glaubwürdigkeit der Sozialpartnerschaft aufrechtzuerhalten, "sind den Kapitalisten jetzt zu teuer".

Ein weiterer warnender Zeigefinger Schmitts galt der "Verharmlosung" der "Digitalisierung 4.0". Wenn die Gewerkschaften nicht achtgäben, werde diese zu einer flächendeckenden Vernichtung von Arbeitsplätzen führen: "Nicht die Menschen müssen der Wirtschaft dienen, sondern die Wirtschaft muss dem Menschen dienen." Diesen Grundsatz gelte es unter allen Umständen zu verwirklichen.

Gegen wirtschaftliche Ausbeutung, soziale Ungleichheit, politische Entmündigung, hemmungslose Naturzerstörung und zynische Menschenverachtung sei die Vernetzung der Gewerkschaften mit allen demokratischen gesellschaftlichen Kräften inner- und außerhalb der Betriebe das Gebot der Stunde. "Eine demokratische, ökologische und solidarische gesellschaftliche Alternative an Stelle des Kapitalismus ist möglich und durchsetzbar", brandmarkte Schmitt im Schulterschluss mit dem "Überbetrieblichen Solidaritätskomitee" die "Kahlschlagstrategie" und "Vernichtung tausender von Arbeitsplätzen" durch Unternehmen von ABB über General Electric bis hin XXXLutz Mann Mobilia.

Die 15-jährige Anastasia Thron aus Hemsbach umrahmte die Kundgebung mit Gesang und Gitarrenmusik.