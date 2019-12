Kaum einer wird von heute auf morgen zum Alkoholiker, die Sucht kommt meist schleichend. So schildert es ein Betroffener, der anonym bleiben will. Foto: Dorn

Von Marion Gottlob

Weinheim. An diesen Moment wird sich Anton (Name von der Redaktion geändert) für immer erinnern: Er war in die Klinik eingeliefert worden, weil er sturzbetrunken eine Treppe hinuntergefallen war. Im Krankenhaus wurde seine Alkohol-Krankheit erkannt und die Entgiftung eingeleitet. Als die Ärztin an sein Bett trat, sagte sie spontan: "Ich hasse Alkoholiker."

Anton sagt: "Ich hatte es geahnt, aber mit diesen harten Worten wurde mir damals erst richtig klar – ich bin Alkoholiker." Die Einsicht wurde zum ersten Schritt in sein Leben ohne Alkohol.

Seit 30 Jahren ist Anton nun trocken und Mitglied der Selbsthilfegruppe "Blaues Kreuz" in der Weinheimer Außenstelle der Suchtberatung der Evangelischen Stadtmission Heidelberg. Nun werden die Weinheimer Außenstelle wie auch die Selbsthilfegruppe geschlossen.

Hintergrund > Die Suchtberatung der Evangelischen Stadtmission Heidelberg ist weiter mit Außenstellen in Wiesloch, Hockenheim, Sinsheim, Schwetzingen, Eberbach, im Leimener Ortsteil St. Ilgen und in Bretten vertreten. Auch gibt es weiterhin 25 "Blaues Kreuz"-Selbsthilfegruppen im Rhein-Neckar-Kreis. In der Beratungsstelle in Heidelberg, Plöck 16 bis 18, gibt es offene Sprechstunden. Diese finden jeden Dienstag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, und an jedem ersten und dritten Samstag pro Monat, jeweils von 9 bis 12 Uhr, statt. In Heidelberg gibt es eine sogenannte Notsprechstunde am 23. und am 30. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Weitere Angebote für Alkohol- und Suchtkranke bieten neben der Evangelischen Stadtmission Heidelberg unter anderem die Fachstelle Sucht (BWLV) und die Suchtberatung AGJ.

Diese sind indes weder mit der Suchtberatung Weinheim e.V. noch mit der Selbsthilfegruppe des Vereins zu verwechseln, die weiterhin Bestand haben und von der Hector Stiftung finanziell unterstützt werden.

Die Schließung hat mit Geld zu tun. Martina Kirsch, Leiterin der Suchtberatungsstelle der Evangelischen Stadtmission, erklärt: "Die Förderung der Suchtberatung, unter anderem durch den Rhein-Neckar-Kreis, reicht nicht. Es kam zu einem Defizit. In der Folge musste eine Beratungsstelle geschlossen werden."

Die Wahl fiel auf Weinheim, weil die Kosten für Fahrt- und Arbeitszeit zu teuer wurden. "Aber wir sind weiter im Rhein-Neckar-Kreis mit sechs Außenstellen präsent." Die Weinheimer Beraterin Isabelle Krusch ist, wie bisher, in Heidelberg und Wiesloch tätig. Die Außenstelle hatte eine mehr als 50 Jahre lange Tradition. Die Selbsthilfegruppe wurde vor 44 Jahren gegründet.

Anton hat den Mut, seine Suchtgeschichte zu erzählen: "Ich wollte mehr sein, als ich bin." So fing er als Schüler mit 15 Jahren an, Alkohol zu trinken, zunächst nur ein paar Bier. "Das hat Spaß gemacht." Mit der Zeit steigerte er den Konsum. Dennoch schaffte er den Abschluss der Schule und bewältigte die kaufmännische Ausbildung. Während seiner Zeit bei der Bundeswehr trank er weiter: "Ich hatte viele Freunde, die alle mitgetrunken haben."

Die Sucht kam schleichend: "Ich wurde ein Spiegel-Trinker." Das bedeutete, dass er rund um die Uhr ein bestimmtes Quantum an Alkohol brauchte, ansonsten rebellierte sein Organismus. Damals wachte er manchmal nachts auf und hatte den unwiderstehlichen Drang nach Alkohol: "Das Blut fing an, zu wallen. Die Füße sackten weg. Meine Hände zitterten. Ich bin manchmal auf allen Vieren durch die Wohnung gekrochen, um an Alkohol zu kommen."

Nach dem Sturz und der Entgiftung in der Klinik kam er an einem Freitag wieder nach Hause. Die Eltern hatten Kontakt zur Weinheimer Außenstelle der Suchtberatung der Evangelischen Stadtmission aufgenommen. Noch am folgenden Wochenende besuchte ein Mitglied der Selbsthilfegruppe Anton zu Hause.

"Wir sprachen über ein Leben ohne Alkohol. Ich wurde in die Selbsthilfegruppe eingeladen." Anton nahm die Einladung an und schaffte den Sprung in ein Leben ohne Sucht, auch mithilfe der wöchentlichen Meetings der Selbsthilfegruppe: "Es wurde ein Neuanfang, nichts war mehr wie zuvor." Noch heute ist er dankbar für die professionelle Beratung. Inzwischen hat er eine Familie mit zwei erwachsenen Kindern und übt seinen Beruf mit Freude aus. Er hatte keinen einzigen Rückfall.

Nun hat Anton eine neue Idee für die Hilfe zur Selbsthilfe. Er hat beobachtet, dass sich die Situation von Menschen in Sucht in den vergangenen Jahren grundlegend geändert hat: "Es sind oft Singles ohne Familie. Sie suchen meist Hilfe im Internet. Dort kann man viele Informationen erhalten. Doch die tatsächliche Hilfe geschieht fast immer von Mensch zu Mensch." Davon ist Anton felsenfest überzeugt. So hat er ein neues Modell im Sinn: Er könnte Betroffene, die zum Ausstieg aus der Sucht bereit sind, auf Anfrage zeitnah zu Hause oder an einem neutralen Ort für ein Erstgespräch treffen.

Das Vorbild ist Antons eigene Erfahrung, als ein Betroffener ihn zu Hause besuchte und ihn ermutigt hatte: "Du schaffst das." In den nächsten Wochen sollen das Modell und seine Umsetzung mit der Verpflichtung zu Vertraulichkeit und Schweigepflicht diskutiert werden.