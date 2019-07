Hirschberg. (mwg) Ein Kabel aus den 60er Jahren ist für den Stromausfall verantwortlich, der am Samstag gegen 10.30 Uhr weite Teile von Großsachsen und den Norden von Leutershausen betraf. Das teilten die Verantwortlichen des Netzbetriebs Hirschberg am heutigen Montagmorgen in einer Pressemeldung mit. Demnach trat an der Mittelspannungsleitung in der Breitgasse in Großsachsen eine Störung auf. Daraufhin waren zahlreiche Haushalte für rund zwei Stunden ohne Strom.

„Das betroffene Kabel stammt noch aus den 60er Jahren“, wird der Geschäftsführer des Netzbetriebs Hirschberg, Ralph Franke, in der Pressemeldung zitiert, „die konkrete Fehlerursache werden wir jedoch erst nach einer Öffnung der Straße in den nächsten Tagen wissen.“

Während des Stromausfalls seien die Störungstelefone des Netzbetriebs heiß gelaufen, bis zu vier Mitarbeiter waren ausschließlich in der Annahme der Gespräche im Einsatz.

Seit Übernahme des Stromnetzes erneuert der Netzbetrieb Hirschberg regelmäßig größere Kabelstrecken und Stationen, allerdings werde es noch einige Jahre dauern, bis das Stromnetz soweit hergerichtet ist, dass das Versorgungsunternehmen nicht mehr auf über 50 Jahre alte Anlagenteile angewiesen ist.