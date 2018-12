Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (RNZ/rl) Zu einem Stromausfall in Teilen von Edingen-Neckarhausen und Ladenburg kam es am Dienstagmorgen. Das teilte die Integrierte Leitstelle Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Ersten Informationen zufolge war eine technische Störung der Auslöser, die etwa eine Stunde von 9.30 bis 10.40 Uhr andauerte. Die örtlichen Feuerwehrhäuser wurden nach Bekanntwerden des Stromausfalls besetzt und in Bereitschaft. Einsätze oder Notrufe habe es wegen des Stromausfalls jedoch nicht gegeben, teilte die Polizei mit.

Näheres zur Ursache des Stromausfalls ist noch nicht bekannt.