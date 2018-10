Die Teilnehmer des fünften Strahlenburgtrails starteten in Blau und Orange: Orange stand für den 7,6 Kilometer langen DAK-Fitnesslauf, Blau für die "King of the Hill"-Strecke Fotos: Kreutzer

Von Uwe Borstorff

Schriesheim. Zum fünften Mal gingen 290 laufbegeisterte Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen am Sonntag beim Strahlenburgtrail an den Start. Zu bewältigen gab es 7,6 Kilometer beim DAK-Fitnesslauf beziehungsweise 15,2 Kilometer auf der "King of the Hill"-Strecke. Dabei galt es auch, rund 300 Höhenmeter auf der kurzen Strecke zu bewältigen.

Schon der Aufstieg von Schriesheim zur Strahlenburg, dem Startpunkt, war eine Herausforderung für die Fans und für die Aktiven. Es war auch ein Vorzeichen für das, was den Läufern noch bevorstehen würde.

Der Sonnenschein und die Windstille brachten so manchen schon vor dem Start zum Schwitzen. Sie fragten sich wohl, wie groß die Anstrengungen später beim Rennen werden. Da hieß es noch, schnell einen Schluck aus der Flasche nehmen, eine Ruhepause auf der Terrasse einlegen oder ein schattiges Plätzchen suchen. So nutzte jeder die Vorbereitungszeit auf seine Art und Weise, bis das Startsignal ertönte und alle losstürmten.

Erkennbar an den Farben der Startnummern - Orange stand für 7,6 Kilometer, Blau für 15,2 Kilometer - rannten alle die gleiche Strecke. Wer in Blau an den Start ging, musste die Strecke allerdings zweimal absolvieren.

Der Sponsor ließ Äpfel verteilen, während die Angehörigen der Läufer am Streckenrand "ihre" Sportler anfeuerten. Fotos: Kreutzer

Für den Sport kann niemand zu jung oder zu alt sein. Das können die Verantwortlichen vom "TV Schriesheim" nur bestätigen. Waren in diesem Jahr die jüngsten männlichen Teilnehmer 18 Jahre und die weiblichen Teilnehmerinnen 21 Jahre alt, so war der Unterschied beim jeweils höchsten Alter größer. Mit 72 Jahren bei den Frauen und mit 79 Jahren bei den Männern gingen die Senioren ebenfalls an den Start, auch ganze Familien kamen zum Strahlenburgtrail und absolvierten den Lauf.

Die Gründe für die Teilnahme an diesem Lauf sind vielfältig. "Weil der Lauf im Grünen ist und nicht durch bewohnte Gebiete und Straßen führt", sagten mache. An anderer Stelle hieß es, man habe "noch nie an einem Lauf teilgenommen" und wolle heute zum ersten Mal mitmachen. Aber auch als Fitness- und Trainingslauf - und das im Alter von 70 Jahren - kam der Trail für manche infrage.

Sogar aus Köln kamen drei Teilnehmer angereist, weil ihnen von Freunden aus Schriesheim von diesem Lauf vorgeschwärmt worden war. Die Besucher am Rand der Strecke waren meist Familienangehörige, die "ihre" Sportler auf der Rennstrecke unterstützen und anfeuern wollten.

Als erster Läufer des DAK-Laufs ging nach 31:15,8 Minuten Marc Trometer aus Mannheim durchs Ziel, gefolgt von Julius Ott aus Viernheim und Emil Leibrock aus Haßloch. Der Sieger des großen Laufs, dem "King of the Hill", rannte in einem ähnlichen Tempo die Strecke zweimal.

Mit einer Zeit von 1:04:02,5 ging Pierre-Emmanuel Alexandre vom Engelhorn Sports Team durchs Ziel, gefolgt von Matthias Müller (Asics Frontrunner) und Martin Schedler (Team Salomon).