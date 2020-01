Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Die erfolgreiche Platzierung eines neuen Produktes auf dem Markt ist der "Ritterschlag" eines jeden Marketingkonzeptes. So geschehen in Edingen-Neckarhausen, wo Magdalena Schneider schon als Studentin erfolgreich ein Konzept für die Vermarktung eines von ihrem Vater Georg Schneider abgefüllten Apfelsaftes namens "Stiefkind" entwickelte. Auf diese örtliche Erfolgsgeschichte ist man jetzt auch im fernen Asien aufmerksam geworden.

Kürzlich war eine 13-köpfige Delegation des "Korea Small Business Institutes" (Kosbi) am Neckar zu Gast, das sich der Erforschung einer nachhaltigen Entwicklung kleinerer mittelständischer Unternehmen widmet. Im Fokus stehen dabei die Förderung und Unterstützung junger Gründer.

Aufmerksam geworden auf das "Stiefkind" aus Edingen-Neckarhausen als erfolgreiches Start-up-Unternehmen waren die Koreaner wohl wegen eines Artikels über die Wahl-Stuttgarterin Magdalena Schneider in der Stuttgarter Zeitung vom Jahr 2016. Empfangen wurden die wissenschaftlichen Kosbi-Mitarbeiter nun im Rathaus von Bürgermeister Simon Michler.

Magdalena Schneider stellte Gründungsgeschichte vor

Viel wollten die Gäste zunächst über die Neckargemeinde wissen, wobei eine Übersetzerin die Fragen an den Rathauschef richtete. Gerne berichtete Michler von der Gemeinde mit einer hohen Lebensqualität im wirtschaftlich starken Rhein-Neckar-Raum und hob die "bunte Mischung" des Gewerbes der rund 500 ansässigen Firmen hervor. Danach stellte Magdalena Schneider der Delegation die Gründungsgeschichte der Marke "Stiefkind" von der ersten Idee über das Marketingkonzept bis zum erfolgreichen Start-up im Detail vor.

Bei der Entstehung des "Stiefkindes" waren im Hause Schneider zwei Entwicklungen aufeinander zugelaufen. Zum einen waren Georg Schneider während eines Frankreichaufenthaltes 1974 während seiner Ausbildung die rotfleischigen Äpfel aufgefallen, die in den Augen seines französischen Lehrmeisters in Villers-Cotterêts aus wirtschaftlicher Sicht unbrauchbar waren. Die ersten Kreuzungen dieser Art hatten sich als zu sauer und somit zum Essen ungenießbar erwiesen. Deshalb sollten die Äpfel zum Färben von Lebensmitteln benutzt werden. Was wohl schief ging, da sie im Folgenden wiederum vernichtet werden sollten.

Schneider aber hatte Gefallen an den Früchten gefunden und 17 Sorten davon nach Deutschland mitgenommen. Damit war auch die Idee für den Namen "Stiefkind" geboren, denn wegen des anderen Elternteils, des Zierapfels, verhält sich demnach der rotfleischige Essapfel wie ein Stiefkind zur ansonsten gelben Apfelfamilie. Allerdings sind die roten Äpfel nicht lagerbar und müssen gleich verwertet werden.

Hier kommt nun Tochter Magdalena ins Spiel, die von 2011 bis 2013 ihren Master in Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien in Stuttgart absolvierte. Mit dem Placet ihres Professors machte sie sich mit weiteren Studenten daran, ein Marketingprojekt samt Logo für den abgefüllten roten Apfelsaft zu entwickeln und für ihre Masterarbeit umzusetzen. Mit Erfolg, wie der Verlauf der Geschichte zeigt.

Magdalena Schneider konnte am Ende ihres Masterstudiums ein fertiges Produkt präsentieren und sich mit ihrer Marketing-Agentur "Die Buben" selbstständig machen. Der Stiefkind-Apfelsaft hat mittlerweile zahlreiche Preise abgeräumt, und die Kunde davon hat sich bis nach Asien verbreitet, wo sie die Aufmerksamkeit des genannten Wirtschaftsinstitutes erregte. So wurde das junge Edingen-Neckarhäuser Start-up in das einwöchige Besuchsprogramm der Delegation aufgenommen, in dessen Fokus neben Gesprächen mit mehreren jungen Betriebsgründern auch Universitätsbesuche und der Erfahrungsaustausch mit den für Wirtschaftsförderung zuständigen Abteilungen in einigen Regierungspräsidien stand.

Bei ihrem Besuch der Neckargemeinde nahmen die Gäste aus Fernost natürlich gerne das Angebot an, sich den Schneider’schen Obstbaubetrieb bei einer Führung anzusehen und mit einem "Stiefkind" auf den Erfolg des jungen Unternehmens anzustoßen.