Überall in der Region nahmen Teams, Würdenträger oder Privatleute am Stadtradeln teil. Archivfoto: Jan A. Pfeifer

Weinheim/Hirschberg/Ladenburg. (web) Sie haben sich ins Zeug gelegt, in die Pedale getreten, der Hitze getrotzt - und werden jetzt belohnt: Die Sieger unter den Teilnehmer-Kommunen bei der Aktion "Stadtradeln" stehen fest. Innerhalb des Rhein-Neckar-Kreises haben die Städte und Gemeinden an Bergstraße und Neckar sehr stark abgeschnitten.

Weinheim hatte in der Kategorie "Kommunen bis 49.999 Einwohner" mit 65.591 gefahrenen Kilometern und 341 Radlern in 17 Teams knapp die Nase vorn. Allerdings dicht gefolgt vom deutlich kleineren Ladenburg: Die Römerstädter brachten es auf 62.791 Kilometer, wobei hier sogar 344 Radler in 18 Teams unterwegs waren. Ebensoviele Teams gingen in Walldorf an den Start. Dort strampelten man und frau 57.045 Kilometer ab, 263 Radler waren es hier.

Die Zweiburgenstadt hatte also ein Team und drei Teilnehmer weniger als Ladenburg, schaffte aber mehr Kilometer. Das könnte damit zusammenhängen, dass der extrem radportaffine AC Weinheim zwei Teams stellte: Das Team "AC 1892 Radsport Straße" mit 5227,8 Kilometern und das Team "AC Weinheim Mountainbike Bergstrasse" mit 7876 Kilometern. Die 23 Teilnehmer im "Offenen Team Weinheim" leisteten sogar 8233,6 Kilometer ab.

Neben Sportvereinen und Offenen Teams fanden sich in den Kreiskommunen auch Feuerwehrleute, Parteifreunde, Gemeinderatskollegen oder Stadtteil-Vertretungen zum Strampeln und Treibhausgase-Einsparen zusammen.

Hirschberg belegt in der Kategorie Kommunen bis 10.000 Einwohner Platz eins. Hier standen am Ende der Aktion 26.217 Kilometer zu Buche, die von 115 Radlern in 13 Teams abgeleistet wurden. Platz zwei belegte Mauer mit 26.016 gefahrenen Kilometern sowie 102 Radlern in neun Teams. Bammental belegte in dieser Kategorie Platz 3. Hier packten vier Teams mit 20 Radlern satte 10.099 Kilometer. Mauer ist in der Kategorie fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern pro Einwohner mit sechseinhalb Kilometer pro Einwohner knapp hinter Ladenburg und Walldorf.

Die Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses hat bereits zum elften Mal stattgefunden. Dieses Jahr nahmen der Rhein-Neckar-Kreis und 23 seiner Kommunen zum ersten Mal an der bundesweiten Aktion teil. "Der Kreis möchte mit der Aktion gemeinsam einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs leisten", so Landrat Stefan Dallinger. Dies sei gelungen.

Innerhalb des Aktionszeitraums vom 9. bis 29. Juni 2018 konnten Teams Fahrradkilometer sammeln und melden. Ein kompetitiver Ansatz, der die Teilnehmer animierte, (Rad-)Sport zu treiben oder gar allerlei Alltägliches per Rad und eben nicht mit dem Auto zu bewältigen. Mit einer Teilnahme von 2255 Radlern wertet der Kreis die Aktion als "sehr gelungen" und "erfolgreich". Die teilnehmenden Kommunen gestalteten in den drei Wochen darüber hinaus ein Rahmenprogramm rund ums Thema. In Weinheim etwa fand die Nostalgie-Radtour Velowino statt.

Die Prämierung geht am Sonntag, 9. September, auf dem Weinheimer Herbst über die Bühne. Ausgezeichnet werden die aktivsten Teams. Prämierung und Preisverleihung übernehmen Landrat Dallinger und "ein Vertreter der Stadt Weinheim" um 14 Uhr auf dem Dürreplatz.