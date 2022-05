Von Günther Grosch

Weinheim. Er stellt ein Highlight, wenn nicht sogar "das Prachtstück" in der Sammlung des Weinheimer Stadtmuseums dar: der rund eineinhalb Zentner schwere, fast vollständig erhaltene Schädel einer erwachsenen Mammutkuh, die zwischen den früheren Neckarschleifen im Westen des heutigen Weinheims lebte. Ende der 1960er-Jahre hatten Arbeiter den Schädel – sein rechter Stoßzahn war schon zu Lebzeiten, der linke beim Ausbaggern abgebrochen – im Zuge des Baus der Autobahn 5 ans Tageslicht gefördert. Der Fund in circa 15 Metern Tiefe gelang beim Sand- und Kiesaushub aus dem heutigen Waidsee. Damals auf ein Alter zwischen 10.000 und 15.000 Jahren geschätzt, erlebte nicht nur Museumsleiterin Claudia Buggle vor einiger Zeit eine Überraschung.

Von April 2021 bis Februar 2022 hatten die Weinheimer den Mammutkopf für die Ausstellung "Eiszeit-Safari" an das Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum (REM) ausgeliehen. Dort stellten die Experten Wilfried Rosendahl und Doris Döppes im Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie fest, dass das Tier mit 41.750 Jahren deutlich älter ist als bisher vermutet. Ausschlaggebend war die Untersuchung eines Knochenstücks aus dem Hinterkopf des Mammuts mit speziellen Analysegeräten und der 14 C-(Radiokarbon-)Methode. "Damit lebte das Mammut in unserer Gegend zu einer Zeit, als das Klima noch etwas gemäßigter war und der frühe anatomisch moderne Mensch in Europa eintraf", so die Experten.

"Wer ein solches naturgeschichtliches Exemplar in seinem Besitz hat, sollte es den interessierten Menschen in der Region in einer angemessenen Form präsentieren", war man sich daraufhin aufseiten der Stadt sowie im Förderkreis des Museums einig. Bisher war der Schädel zwar ein hochgeschätztes Fundstück, aber eben nur eins von vielen Exponaten des Museums. "Wir widmen dem Mammutschädel und weiteren damit zusammenhängenden Fundstücken einen eigenen Raum", kam der Kreis der Fördervereinsmitglieder des Museums um den Vorsitzenden Götz Diesbach ins Spiel.

Gesagt, getan. Nach der Rückkehr des Schädelknochens aus Mannheim und einer sich anschließenden längeren, auch coronabedingten Vorbereitungszeit wurde die Neugestaltung des Mammutzimmers rechtzeitig vor dem Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, fertiggestellt. In Weinheim wird der Tag von 10 bis 17 Uhr begangen. Neben der gläsernen Vitrine mit dem Mammutschädel verdeutlichen Schrift- und Bildtafeln sowie eine lebensechte Rekonstruktion einer Mammutkuh mit ihrem Kalb in natürlicher Landschaft die Dimensionen des Tiers. Die wissenschaftlich fundierte Nachbildung wurde von R. Bakker aus Rotterdam für die "Eiszeit-Safari" in den Reiss-Engelhorn-Museen gefertigt.

"So oder so ähnlich könnte es vor etwa 42.000 Jahren am Oberrhein ausgesehen haben", erklärte Museumsleiterin Buggle. "Wo sich heute Erholungssuchende für ein abkühlendes und erfrischendes Bad in den Fluten aufhalten, grasten während der letzten Eiszeit vor ein paar Jahrtausenden Mammuts." Über die Kies- und Sand-Gewinnung in dem heute 24 Hektar großen und zwischen 15 und 30 Meter tiefen Grundwassersee kamen wieder und wieder Skelettreste eiszeitlicher Tiere an die Oberfläche. Was die Baggerschaufel dem Boden entriss, zeuge nicht nur von einem Mammuttreiben in der Region: "Die Funde sind Klima- und Umweltarchive", so die Professoren in ihrer Analyse.

Die Ernährung der rein vegetarisch lebenden Mammuts war durch die Grasvegetation der kaltzeitlichen Steppe bestimmt, sagte Götz Diesbach. Während ihre Stoßzähne bis zu 1,50 Meter lang werden konnten, wies das Mammut im Ober- und Unterkiefer jeweils nur zwei Zähne als Kauwerkzeuge auf. "Zu ihrer Zeit zählten Mammuts zu den größten Lebewesen in ihrer Umgebung. Sie müssen den menschlichen Zeitgenossen riesenhaft erschienen sein."

Die meisten Mammuts waren jedoch nicht größer als unsere heutigen Elefanten. Ein erwachsenes männliches Wollhaarmammut hatte eine Schulterhöhe von 2,70 bis 3,40 Meter und wog ungefähr sechs Tonnen. Dennoch handelt es sich beim Mammut um keinen direkten Vorfahren der Elefanten, wie man vielleicht annehmen könnte, "sondern nur um einen engen Verwandten".

Info: Das Museum der Stadt Weinheim befindet sich in der Amtsgasse 2. Der Internationalen Museumstag findet am Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 17 Uhr, statt. Dabei sind Besichtigungen des Mammutzimmers sowie der Grüffelo-Ausstellung im ersten Stock möglich. Es gibt Aktionen für Kinder mit dem Museumspädagogen Matthias Wildmann. Der Eintritt ist kostenlos.