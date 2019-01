Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Noch ist nichts passiert in der Kolpingstraße 5. Doch der katholische Kindergarten St. Martin soll umfassend saniert werden und einen Anbau bekommen. Nach langem Warten liegt nun eine Baugenehmigung vor.

Schon 2012 hatte die Verwaltung einen steigenden Bedarf an Krippenplätzen prognostiziert. "Auf Wunsch der Gemeinde sollte es eine Krippengruppe mehr geben", erklärt Pfarrgemeinderat Wolfgang Hanisch. Aktuell gibt es drei Kindergarten- und eine Krippengruppe in St. Martin. Geplant sind nun ein zweigeschossiger Anbau und eine Erweiterung des Außengeländes. "Hier gelten wegen der Krippenkinder besondere Vorschriften, man denke da zum Beispiel an den Abstand bei Gittern", erklärt Hanisch. Deswegen würden Krippen- und Kindergartenkinder dort getrennt.

Nachdem lange die Baugenehmigung fehlte, liegt sie nun endlich vor. Hanisch geht davon aus, dass im Februar die Abrissarbeiten beginnen. Doch die Verantwortlichen für das Projekt stehen nach der langen Wartezeit unter großem Zeitdruck: "Wir müssen uns sputen, sonst steht die Förderung durch den Bund auf dem Spiel", sagt Hanisch.

Nach langem Hin und Her bezahlte der Träger eine Gebühr, um die Baugenehmigung zu bekommen. Allerdings hat die Seelsorgeeinheit St. Martin Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt. "Für andere Gebäude haben wir das nicht gebraucht, deswegen haben wir vorsorglich Widerspruch eingelegt, um zu prüfen, ob wir die Gebühr bezahlen müssen", sagt der Verwaltungsbeauftragte, Joachim Lindner, von der Seelsorgeeinheit St. Martin. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis wartet derzeit noch auf die Begründung für den Widerspruch. Diese soll nachgereicht werden.

Dass der Kindergarten renoviert werden muss, ist aber unstrittig: "Wir haben gemerkt, dass die Einrichtung so nicht zukunftsfähig ist", sagt Hanisch. Im Baujahr 1977 galten andere Ansprüche an einen Kindergarten als heute. Mittlerweile sei die Ganztagsbetreuung zunehmend gefordert. Damit seien viele Aufgaben verbunden. "Man braucht eine Küche, einen Essensraum, das Personal braucht einen Pausenraum", zählt Hanisch auf.

Das Projekt soll etwa 1,5 Millionen Euro kosten und wird gefördert durch ein Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung. "Zu sagen, das sei zu teuer für eine neue Krippengruppe, ist die falsche Sichtweise, wir schrumpfen sonst nämlich", meint Hanisch. Eigentlich investierte man in zwei Gruppen, denn für eine vorschriftsgemäße Betreuung müsste sich der Kindergarten mit dem bestehenden Platzangebot um eine Gruppe verkleinern.

Der Anbau soll große Fensterflächen an der Seite und Dachfenster haben, "schön hell und freundlich". Außerdem ist eine Außentreppe als Fluchtmöglichkeit nötig. Die Heizung wird an den Altbau angeschlossen. Es soll entweder einen Ruheraum und einen Beschäftigungsraum je Stockwerk oder zwei Ruheräume und zwei Beschäftigungsräume je Stockwerk geben. Dazu kommt ein Gruppenraum pro Etage. Vorschriftsgemäß soll auch ein Fahrstuhl gebaut werden. An einen Raum für zunehmend geforderte Elterngespräche sei auch gedacht, so Hanisch.

Die Küche im Altbau soll ebenfalls saniert werden, eine Fotovoltaik-Anlage ist auch geplant. Im August, wenn der Kindergarten geschlossen hat, soll zudem das Dach erneuert werden. Dort könnte Asbest verbaut worden sein, deswegen könne das Dach nur bei geschlossenem Betrieb in Angriff genommen werden, so Hanisch. Nach bisheriger Planung sollte im April der Neubau beginnen und bis zum ersten Quartal 2020 fertig sein. Ob dies nach dem langen Warten auf die Baugenehmigung noch zu schaffen ist, ist aber fraglich.

"Das große Sorgenkind ist der Außenbereich", sagte Hanisch. Für den fehle Geld. Durch die zweite Krippengruppe sei eine Umgestaltung nötig, außerdem müsse ein durch die Kirchensanierung entstandener Schaden behoben werden. "Die Instandsetzung und Umgestaltung könnte noch einmal Richtung 200.000 Euro gehen", erklärte Hanisch. Das wolle niemand zahlen. An dieser Stelle habe Hanisch aber Verständnis für die Gemeinde und lobte: "Wenn etwas hier kaputt ist, hat die Gemeinde noch nie Nein gesagt." Spätestens nach der Sanierung müsse das Außengelände aber instandgesetzt werden.