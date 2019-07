Anneliese und Helmut Kinzig fühlen sich in ihrer Mietwohnung über dem St.-Johannes-Kindergarten in der Weststadt auch nach 51 Jahren sehr wohl. Eigentlich sollte das für immer so sein. Der ehemalige Pfarrer Adolf Jardot hatte ihnen ein Wohnrecht auf Lebenszeit zugesichert. Jetzt könnte aber alles ganz anders kommen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Dass es auf dem freien Wohnungsmarkt ruppig zugehen kann, ist hinlänglich bekannt. Daher waren Anneliese und Helmut Kinzig immer froh, dass ihr Vermieter die katholische Pfarrgemeinde Ladenburg ist. Bei der Kirche, so dachten die gläubigen Katholiken, geht man noch anders miteinander um. Bis ein Tag vor einigen Monaten alles änderte.

Seit 51 Jahren, sagt der 83 Jahre alte Helmut Kinzig, wohnen er und seine 88-jährige Frau Anneliese in der Anliegerwohnung des St.-Johannes-Kindergartens in der Weststadt. Und der gelernte Schreiner und seine Frau, eine ehemalige Kindergärtnerin, waren ein Glücksfall für die Pfarrgemeinde.

Wann immer es etwas im Kindergarten oder der benachbarten Johannes-Kirche zu reparieren gab, war Helmut Kinzig zur Stelle. Er kümmerte sich mit seiner Frau auch um die kleine Kirche, bereitete die Gottesdienste vor und übernahm ehrenamtlich fast fünf Jahrzehnte lang die Mesner-Aufgaben.

Es war Pfarrer Adolf Jardot, der alles ins Rollen brachte. Er erkannte das pädagogische Geschick von Anneliese Kinzig. Die Caritas hatte in der Weststadt 1959 einen weiteren Kindergarten eröffnet und suchte 1968 eine neue Leiterin. Pfarrer Jardot wollte, dass Anneliese Kinzig diese Aufgabe übernimmt. Es gab jedoch eine Bedingung.

Kinzigs wohnten damals in der Altstadt über dem Gasthaus "Zum Ochsen" in einer großen Wohnung. Pfarrer Jardot wollte, dass Kinzigs mit ihren Kindern Peter und Barbara in die Wohnung über dem Kindergarten ziehen. "Sie können hier für immer wohnen", habe Jardot ihnen gesagt, sagen Anneliese und Helmut Kinzig beim RNZ-Besuch. Die Familie zog daraufhin in die Weststadt um.

Und dort lebten sie glücklich und friedlich, bis es vor einigen Monaten an ihrer Tür klingelte. Kinzigs erinnern sich an den Tag zurück: An der Tür hätten Pfarrer Matthias Stößer und Pfarrgemeinderat Stefan Blümmel gestanden und um ein Gespräch gebeten. Die Männer hätten dem Ehepaar mitgeteilt, dass ihre Mietwohnung für die Kindergartenerweiterung benötigt werde und sie sich nach einer anderen Bleibe umschauen sollten. "Einen alten Baum sollte man nicht verpflanzen", habe er entgegnet, sagt Helmut Kinzig heute. Er sei schockiert gewesen "wie noch nie".

Kinzigs verstanden plötzlich, warum die Mutter eines Kindergartenkindes sie ein paar Tage zuvor gefragt hatte, wann sie denn ausziehen werden. "Wir bleiben hier wohnen, wir ziehen nicht aus", habe Helmut Kinzig ihr geantwortet. Er glaubte an ein Missverständnis.

Doch die katholische Pfarrgemeinde meint es ernst. Vor einigen Wochen bekam das Ehepaar einen zweiten Besuch. Wieder sei Pfarrer Stößer dabei gewesen, diesmal begleitet vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Petrus van Nunen. Wie der Besuch abgelaufen ist, erzählen Kinzigs so: Man habe ihnen ein Papier vorgelegt und sie gebeten, es zu unterschreiben. Es handele sich lediglich um eine Bestätigung, dass man sie über die Kündigung informiert habe, soll van Nunen dem Ehepaar gesagt haben.

Tatsächlich aber wäre damit die Kündigung ihrer Wohnung zum 30. Juni 2020 rechtskräftig geworden. Denn was Kinzigs unterschreiben sollten, war eine Kündigung ihrer Wohnung wegen Eigenbedarfs. "Wir haben nicht erwartet, dass katholische Menschen andere Katholiken so behandeln", sagt das Ehepaar. Anneliese und Helmut Kinzig sind tief enttäuscht. Das habe nichts mit Fürsorge, Respekt und Nächstenliebe zu tun, sind sie sich einig.

Kinzigs hatten das Versprechen von Pfarrer Jardot, dass sie für immer in der Wohnung bleiben dürfen, nie angezweifelt und sich die Zusicherung daher auch nie schriftlich absichern lassen. "Ein Wort war damals noch ein Wort", sagt Helmut Kinzig. Auch bei Pfarrer Bellm habe das gegolten. Als vor sieben Jahren die Johannes-Kirche profaniert wurde, habe dieser ihnen zugesichert, dass die Mietwohnung nicht zur Debatte stehe. Zwei gebrochene Versprechen also?

Zur Zusicherung der Pfarrer Jardot und Bellm kann Pfarrer Stößer jedenfalls nichts sagen. "Davon weiß ich nichts, das war vor meiner Zeit."

Unstrittig ist, dass Kinzigs viel Herzblut in den Komplex St. Johannes steckten. Der Kindergarten und die Kirche waren stets top in Schuss, auch ihre Wohnung werteten sie immer wieder auf. Helmut Kinzig, der seit ein paar Jahren auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist, ist bitter enttäuscht.

"Es wäre ein Wunder, wenn wir in Ladenburg eine passende Wohnung finden würden", sagt er. Sollte ihnen ein neues Zuhause angeboten werden, wollen sie aber darüber nachdenken. Einen Vorteil hätte ein Auszug zumindest: "Da demnächst unsere Johanneskirche abgerissen wird, müssten wir dann zumindest diesen Anblick nicht ertragen", sagt Helmut Kinzig.

Pfarrer Stößer bestätigt auf Anfrage der RNZ, dass ihm "der Vorgang sehr, sehr schwerfällt". Weil jedoch eine weitere Kindergartengruppe im St.-Johannes-Kindergarten entstehen soll, werden die Räume benötigt. Stößer, dessen Philosophie es ist, auf ältere, behinderte Menschen Rücksicht zu nehmen, hofft auf eine einvernehmliche Lösung mit Kinzigs. "Wir werden jederzeit behilflich sein", sagt er. Er könne aber durchaus anerkennen, "dass man einen alten Baum eigentlich nicht verpflanzen sollte".