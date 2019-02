In lockerer Atmosphäre bat Bürgermeister Hansjörg Höfer nach und nach die Sportler nach vorne. So wurde auch die L-Gruppe der Voltigiererinnen vom Reit- und Fahrverein geehrt. Foto: Kreutzer

Von Katharina Schröder

Schriesheim. Schriesheim ist sportlich. Das stellte die Sportlerehrung in der Mehrzweckhalle erneut unter Beweis: 17 Bronzeplaketten, fünf Silberplaketten und sechs Goldplaketten verlieh Bürgermeister Hansjörg Höfer am Samstag den erfolgreichen Schriesheimern. "Ihr habt Talent und Einsatz bewiesen und bereichert das Vereinsleben unserer Stadt. Ihr seid ein Vorbild für Jung und Alt", lobte er. Sein Dank galt aber auch denen, die hinter den Kulissen arbeiten und das Vereinsleben organisieren: "Das Gemeinwesen kann auf diese ehrenamtliche Arbeit nicht verzichten." Die Stimmung war locker, für Verpflegung war gesorgt - und so folgten alle gestärkt den Ehrungen.

Die Floorballer waren wieder ganz vorne mit dabei, was Bürgermeister Höfer eine humorige Bemerkung wert war: "Ihr habt ja schon ein Abo hier", sagte er zu den Sportlern. Für ihren Einsatz in der Nationalmannschaft erhielten Alexander Burmeister und Felix Künnecke jeweils eine Ehrenplakette in Gold. Geehrt wurden außerdem die U17-Mannschaft, die Herren-Mannschaft, die U15- und die U13-Mannschaft.

Sarah Krämer, Manuel Haag, Lukas Braunweiler und Nils Stang wurden für ihre Leistungen in der Abteilung Leichtathletik geehrt. Höfer wechselte auch mit ihnen einige witzige Worte. "Auf 200 Metern bin ich deutlich besser als auf 100, weil ich keine gute Starterin bin", erklärte Krämer, angesprochen auf ihre Bestzeit, und lachte. Bei einer offiziellen Bestzeit von 25,11 Sekunden auf 200 Meter ist das kaum zu glauben.

Vom Schriesheimer Reit- und Fahrverein ehrte Höfer Max Andrew für seine Leistung beim U16-Einspänner-Fahren sowie die L-Gruppe der Voltigiererinnen. Die Schriesheimer Rabea Schmidt und Uwe Riedling erhielten jeweils einzeln und als Team die Ehrenplakette in Gold für ihren Einsatz beim Line Dance.

Die Ringer Kai Dittrich, Sebastian Schmidt und Rahmatullah Moradi vom Schriesheimer Kraftsportverein erhielten ebenfalls Ehrenplaketten für ihre Leistungen. Martin Fallenbüchel und das Team Schriesheim 1 wurden für ihren Einsatz beim Minigolf geehrt.

Zuletzt ehrte Höfer die Triathletin Claudia Lörsch, den Sportschützen Johannes Kühn und den Motorsportler Tom Krämer, bevor es an die Ehrungen außerhalb der Richtlinien ging. Günther Höflich, der bereits 17 Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt hat, wurde geehrt. Alfred Weidenbacher erhielt für sein besonderes soziales Engagement im Rahmen der "Aktion Zeitfenster" die Ehrenplakette in Meissner Porzellan. Außerdem verlieh Höfer Peter Sommer in Abwesenheit das Ehrenzeichen der Stadt Schriesheim für dessen Engagement im Arbeitskreis Schriesheimer Senioren.

Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet von der zehnjährigen Mariam Abouzahra und der 13-jährigen Amira Abouzahra. Die beiden Ausnahmetalente an der Geige zogen das Publikum in ihren Bann. Nóra Emödy, die Mutter der Schwestern, begleitete sie am Klavier. Emödy betonte die Gemeinsamkeiten, die Musiker und Sportler verbinden. "Disziplin, Training und dementsprechende Erfolge gehören sowohl zum Sportler- als auch zum Musikerleben", sagte sie.

Außerdem sei bei beiden der Trainer wichtig. Ihre Töchter spielten je ein Solo und rundeten die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Lied ab. Amira Abouzahra spielt seit dem vierten Lebensjahr, Mariam Abouzahra seit dem dritten. Zwei bis drei Mal die Woche haben sie Unterricht bei Alexander Gawrilenko. Die Schwestern musizieren auf der ganzen Welt. Sie spielten etwa schon in den USA, Ägypten, China, Dänemark und Frankreich.