Weinheim. (keke) Harmonie, Geschlossenheit, Solidarität und Aufbruchstimmung: Die Weinheimer Sozialdemokraten strahlten im Verlauf der gut vorbereiteten Nominierungsversammlung aller Ortsvereine am Dienstagabend Zuversicht aus. Die SPD sehe sich in der Kernstadt wie in den Ortsteilen für die Kommunal- und Kreistagswahl am Sonntag, 26. Mai, bestens aufgestellt, lautete die Botschaft. Erneut mit mindestens acht Mandatsträgern in den Gemeinderat einzuziehen, ist erklärtes Ziel. "Es dürfen aber auch der eine oder andere Sitz mehr sein", so die amtierende Co-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin Stella Kirgiane-Efremidou gegenüber den SPD-Mitgliedern.

Bereits vor einer Woche hatte die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Weinheim die wichtigsten personellen Weichen gestellt. Einschneidendes Merkmal der damaligen Zusammenkunft: der Verzicht des seitherigen Co-Fraktionssprechers Wolfgang Metzeltin auf eine erneute Kandidatur. Er fehlte am Dienstagabend ebenso wie nicht wenige andere Sozialdemokraten: Von 255 stimmberechtigten Mitgliedern in allen Weinheimer SPD-Ortsvereinen waren 38 zur Nominierungsveranstaltung ins Rolf-Engelbrecht-Haus gekommen.

Der Vorstand habe in vielen Sitzungen und in Abstimmung mit den Arbeitsgemeinschaften eine gute und ausgewogene Liste ausgearbeitet, die von der Mitgliedschaft mitgetragen werde, sagte Kirgiane-Efremidou.

In der Kernstadt stellen sich 13 Männer und acht Frauen dem Votum der Bürger. Fünf Kandidaten sind unter 30 Jahre alt, elf unter 60 und fünf über 60 Jahre alt. Aus den Ortsteilen kommen ein Dutzend männliche sowie drei weibliche Bewerber. Auch die drei Ersatzkandidaten sind Männer. Der Altersdurchschnitt liegt bei unter 50 Jahren. Neben Metzeltin gleichfalls nicht mehr dabei sind die bisherigen Stadträte Rolf Emenlauer (Lützelsachsen) und Hans Mazur (Sulzbach). Jüngste Bewerberin mit 21 Jahren ist Lehramtsstudentin Laura Tomais. Als "Alterspräsidenten" mit je 76 Jahren gehen Gewerkschaftssekretär Gerd Helbling und Hohensachsens Ex-Ortsvorsteher Otfried Ramdohr ins Rennen.

"Wir sagen nicht nur Vielfalt. Wir leben auch Vielfalt", so Kirgiane-Efremidou. Von ihren Berufen her ist von der Studentin bis zum Rentner alles vertreten. Selbstständige, Akademiker, Arbeiter und Ingenieure ebenso wie Geschäftsführer und Angestellte. Gleichfalls bunt gemischt zeigt sich das Ehrenamt. Ihre Vielfalt bestätige die SPD hier durch in der Elternarbeit engagierte Frauen und Männer, Vertreter des Stadtteilvereins Pro West und des griechisch-deutschen Freundeskreises Philia, durch Siedler, Betriebsräte, Jusos, ehemalige Jugendgemeinderäte und Gewerkschafter. Die Bewerber nannten jeweils sehr verschiedene politischen Schwerpunkte: Bildung, Soziales, Stadtentwicklung und Wohnbau, Integration, Gleichstellung, Finanzen, Verwaltungsrecht, Verkehr und Kultur stehen an vorderster Stelle.

Man habe nicht nur eine gute Mischung zusammengebracht, so der allgemeine Tenor auf der von Kreisgeschäftsführer Alexander Lukas geleiteten Versammlung. Jeder Einzelne auf der Vorschlagsliste wolle "mit der SPD gemeinsam das Leben in und für Weinheim gestalten und besser machen".

Der Zusammenhalt einer Gesellschaft könne nur gelingen, wenn sich alle einbringen. Man habe gemeinsame Ziele, die ins Wahlprogramm einfließen sollen. Dieses werde noch ausgearbeitet. Alle sollten sich damit identifizieren können, so die weitere Vorgabe. Nur auf diese Weise könne man die Wähler davon überzeugen, nicht nur ein gutes Team zu sein, sondern dass man auch gemeinsam für dieses Wahlprogramm steht.