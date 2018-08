Mit Klassikern wie "Hit the Road, Jack" unterhielt die "Strada Montana"-Bigband die Gäste beim "Wirtshaus". Foto: Dorn

Von Carolina Paul

Schriesheim. Die Musik war toll, das Essen ausgezeichnet, auch das Wetter spielte am Sonntag bei "Spaß im Schriesheimer Tal" mit. Dort boten die Nachbarn an der Talstraße viele Angebote für einen abwechslungsreichen Nachmittag für Groß und Klein.

So hätte man es sich nach einer kostenlosen ausgiebigen Schwimmrunde im Waldschwimmbad auf dem Mühlenhof gut gehen lassen, der Musik der "Strada Montana"-Bigband lauschen und Gänsehaut beim Schießen im Schützenhaus erleben können. Nach Schwimmen war aber bei Temperaturen um die 20 Grad den wenigsten zumute.

Ausgelegt war das Programm vor allem auf Familien, deren Kinder im Stall des Mühlenhofes die Nadel im Heuhaufen suchen konnten. Dort hatte der Streichelzoo nach der Sommerpause wieder geöffnet und Ziegen, Meerschweinchen, Pferde, Schafe und Lämmer warteten im Stall auf Besucher. "Das Mühlenhofgelände bietet für Kinder viele Möglichkeiten", sagte Jürgen Opfermann, Pächter des "Wirtshauses".

Der grillte allerhand vom Wild, sodass auch hungrige und durstige Gäste auf ihre Kosten kamen. Durch die angenehmen Temperaturen ließ es sich in der Sonne gut aushalten, und so verweilten einige Gäste längere Zeit an den Tischen im Freien.

Die "Strada Montana"-Bigband unter der Leitung von Olaf Weithäuser versorgte ihre Zuhörer außerdem mit Klassikern wie "Hit the Road, Jack". Viele Wanderer fanden daher spontan den Weg zum "Wirtshaus", das schon von Weitem mit Musik lockte.

Der Streichelzoo des Mühlenhofs beendete seine Sommerpause. Foto: Dorn

Opfermann war die Idee zu "Spaß im Schriesheimer Tal" im vergangenen Jahr gekommen, als die Veranstaltung noch "Musik im Tal" hieß. Er zeigte sich am Sonntag zufrieden mit den Besucherzahlen, sagte aber auch, dass sich die Veranstaltung noch etablieren müsse: "Wir machen das auf jeden Fall wieder, hoffentlich mit mehr Besuchern. Parallel dazu ist heute auch die Deutschland Tour, aber das hat keine Auswirkungen auf unsere Veranstaltung."

Er freute sich, dass sich auch der Mühlenhof mit seinen Tieren daran beteiligte und ihnen die Veranstaltungsfläche zur Verfügung stellte. "Die Idee hinter dem Ganzen waren sozusagen Open-Air-Ferienspiele für Erwachsene und Familien", sagte Opfermann.

Im Tal wurde den Gästen nämlich nicht nur eine einzigartige Atmosphäre, köstlichen Spezialitäten vom Grill und ein Streichelzoo geboten, sondern auch freier Eintritt im Waldschwimmbad mit einem Aqua Fitnesskurs und Schießübungen beim Sportschützenverein "Strahlenburg".

Das Wetter spielte dem Schwimmbad da leider nicht in die Karten, obwohl das Wasser angenehme 23 Grad warm war. Hinzu kam, dass dort die Bewirtung geschlossen hatte und dadurch die Terrasse ziemlich leer blieb. Außerdem fiel der Zumbakurs am Morgen aus. Trotzdem trauten sich ein paar Hartgesottene ins kühle Nass, die vor allem die Ruhe und die Sonne genossen.

Beim Schützenverein "Strahlenburg" probierten sich Besucher an Bogen und Armbrust. Foto: Dorn

Für die Schützen lief es besser: "Es sind rund 30 bis 40 Besucher gekommen, darunter einige Ortsfremde. Viele kommen spontan vorbei, aber leider wenige Familien", sagte der Vorsitzende Georg Berg. Er glaubt, dass ein anderer Zeitpunkt außerhalb der Ferienzeit besser gewesen wäre - und "allgemein mehr Werbung", so Berg. Mit den Besucherzahlen war er aber zufrieden.

Bei den Sportschützen konnten Besucher entweder mit dem Kleinkaliber auf dem oberen Stand stehend oder frei schießen, oder sich, wie Robin Hood, am Bogenschießen versuchen. Dazu hatten sie neben dem Haus einen kleinen Schießstand mit einer Zielscheibe aufgebaut. Erstmals konnten die Besucher dort auch eine Armbrust ausprobieren.

Allgemein schien den Gästen das Konzept von "Spaß im Schriesheimer Tal" zu gefallen, einige hatten ihre Freunde mitgebracht. Im nächsten Jahr hoffen die Veranstalter jedoch auf bessere Voraussetzungen für alle Nachbarn im Tal.