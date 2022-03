Von Günther Grosch

Weinheim/Mannheim. Angefangen hat alles am 18. Juli 1822. Als Karl Drais das Fahrrad erfand und der Rhein begradigt wurde, öffnete die Sparkasse auf Initiative des damaligen Stadtdirektors Philipp Anton von Jagdmann in einem Amtszimmer des Mannheimer Rathauses erstmals ihre Schalter. Seitdem es ums Geld geht, ist ihr Nachfolger, die heutige Sparkasse Rhein Neckar Nord, im großen Spiel der Finanzen an vorderster Front erfolgreich dabei. "Seit’s um Geld geht" lautet deshalb auch der Slogan, mit dem das Kreditinstitut in diesem Jahr unter anderem mit einer Präsentation der wechselvollen Sparkassenhistorie im Reiss-Engelhorn-Museum der Weltkulturen seinen 200. Geburtstag begeht.

Hintergrund > Bilanzsumme: 5,451 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,431 Milliarden Euro, plus 0,4 Prozent). > Bilanzgewinn: 4,0 Millionen Euro (Vorjahr: ähnliches [+] Lesen Sie mehr > Bilanzsumme: 5,451 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,431 Milliarden Euro, plus 0,4 Prozent). > Bilanzgewinn: 4,0 Millionen Euro (Vorjahr: ähnliches Ergebnis). > Eigenkapital: 492 Millionen Euro (Vorjahr: 472 Millionen Euro). > Kundeneinlagen: 4,018 Milliarden Euro (2020: 3,847 Milliarden Euro, plus 4,5 Prozent). > Kundenkreditvolumen: 3,678 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,409 Milliarden, plus 7,9 Prozent). > Cost-Income-Ratio: 69,8 Cent (Vorjahr: 68,2 Cent). > Zinsergebnis: 76 Millionen Euro; Zinserwartung 2022: unter 70 Millionen Euro. keke

"Jagdmann hatte die Absicht, Sparen und finanzielle Vorsorge der breiten Gesellschaft zugänglich zu machen", erhellte Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber vergangene Woche im Bilanzpressegespräch die Hintergründe. Auch zwei Jahrhunderte später stehe die Sparkasse noch genau für diesen Zweck ein, so Kleiber. Selbst wenn aus Gulden mittlerweile Euro und aus dem Amtszimmer die heutige Digital- und Filialstruktur geworden ist. Nicht zu vergessen: Die Sparkasse Rhein Neckar Nord versteht sich als verlässlicher Partner für die Menschen, die Wirtschaft und die Kultur in der Region. Was der "Monnema Türk" und jetzt in Weinheim lebende Comedian Bülent Ceylan als Galionsfigur eines 14-minütigen filmischen Rückblicks auf seine Art und Weise in Worte kleidet: "Die Sparkass’ is fer alle Leit do!".

Auch in bewegten Zeiten wie den heutigen mit Corona, Niedrigzinsen und Inflation: Gründe für ein schwaches Geschäftsjahr gäbe es genügend, tauchten Kleiber und seine Vorstandskollegen Helmut Augustin und Thomas Kowalski mit einem vorweggenommenen positiven Fazit in die Welt der Zahlen und das Geschäftsjahr 2021 ein. Trotz aller Widrigkeiten habe man "ein anständiges Jahr" hinter sich gebracht und sei mit zufriedenstellenden Vorjahreszahlen in das Jubiläumsjahr gestartet.

Mit 789 Millionen Euro an neuen Darlehen, darunter 577 Millionen Euro für gewerbliche Kunden, unterstützte die Sparkasse ihre Kundschaft. Das Gesamtkreditvolumen stieg damit zum Jahresende 2021 auf 3,68 Milliarden Euro, was einem Plus von 7,9 Prozent entspricht. Das Einlagenvolumen erhöhte sich um 4,5 Prozent auf 4,02 Milliarden Euro. "Was beweist, dass das Vertrauen unserer Geschäftskunden in die Zukunft nach wie vor vorhanden ist", so Kleiber.

Als Zeichen für eine widerstandsfähige und innovative Wirtschaft in der Region wertet der Vorstandsvorsitzende zugleich die Steigerung bei Neuausleihungen an gewerbliche Kunden auf 468 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatten sie sich noch auf 418 Millionen Euro belaufen. Nicht weniger positiv liest sich das Geschäft mit Existenzgründern. 2021 begleitete das Kreditinstitut 41 Gründungsprojekte: 19 mehr als im Vorjahr.

Die Sparkassen-Vorstände Helmut Augustin, Stefan Kleiber und Thomas Kowalski (v. l.) stellten die Bilanz des Jahres 2021 vor. Foto: Gerold

Im Privatkundenbereich waren in besonderem Maße Wohnbaufinanzierungen gefragt. Hier erfüllte die Sparkasse ihren Kunden deren Eigenheimwünsche mit 207 Millionen Euro. Hinzu kommen 127 Objekte mit Verkaufserlösen von rund 53 Millionen Euro, welche das Kreditinstitut vermittelte.

Dass auf der Einlagenseite erstmals die Vier-Milliarden-Marke geknackt wurde, beweist nach den Worten Kleibers, dass das Vertrauen der Kunden in die Sparkasse und die Sicherheit, die sie biete, ungebrochen ist. Das "Verwahrgeld", das ab einer Einlage von 100.000 Euro erhoben wird, betreffe nur einen geringen Teil der Kundschaft, so Kowalski. Der Grund hierfür liege darin, dass für die Sparkassenkunden mehr und mehr andere Formen der Geldanlage in den Fokus rücken. Insbesondere Fondssparpläne, von denen 4680 abgeschlossen wurden, finden Anklang.

Corona führte zu einer deutlichen Steigerung bei den Kartenzahlungen. "Bargeldloses Bezahlen nimmt extrem zu", so Kleiber. Auf der anderen Seite habe der Bargeldbedarf um sechs Prozent und damit "enorm abgenommen". 9,8 Millionen Mal und damit rund eine Million Mal mehr als im Vorjahr zahlten Sparkassenkunden mit ihrer Sparkassen- oder Kreditkarte. 2019 waren es noch 7,5 Millionen Kartenzahlungen. Dass die Kunden immer öfter digitale Angebote nutzen, belegt die Anzahl der 110.000 von insgesamt 150.000 freigeschalteten Karten für das Online- und Mobile-Banking: "23.000 mehr als im Jahr 2020." Die Zahl der Sparkassen-App-Nutzer wuchs um 19 Prozent auf 41.000.

Aktuell ist die Sparkasse Rhein Neckar Nord an 52 Plätzen der Region mit 31 Filialen und 21 Selbstbedienungsstandorten vertreten. Eine neue Filiale wurde im Herbst im Stadthaus N1 in Mannheim eröffnet. Eine zweite neue Filiale entsteht in Hirschberg-Großsachsen im Gebiet "Sterzwinkel". Voraussichtlich ab Juni 2022 bietet die Sparkasse dort ihr komplettes Leistungsspektrum an. "Einschließlich Service, Beratungen, Schließfachanlage und Selbstbedienungsbereich", so Augustin. Zugleich werden hier künftig die Kompetenzen und Kapazitäten der bisherigen Filialen Großsachsen, Leutershausen und Lützelsachsen gebündelt. Wobei die Kunden die ihnen vertrauten Gesichter auch hier wiederfinden.

Immer konkreter wird gleichfalls der Neubau des Hauptgebäudes am Mannheimer Paradeplatz. Der Beginn der Abriss- und Bauarbeiten ist für Anfang 2023 geplant. 2025 soll das neue Gebäude mit rund 30 Prozent mehr an Geschossfläche bezugsfertig sein. Wichtig für das Vorstandstrio: Bei allen baulichen Maßnahmen achte man auf Funktionalität und Nachhaltigkeit. Unter anderem mit energetischen Filialsanierungen, der Umstellung auf zertifizierten Ökostrom, der Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Weinheimer Dienstleistungszentrums und dem Ausbau von E-Mobilität und Ladeinfrastruktur im Fuhrpark senkte man den CO2-Ausstoß im Geschäftsbetrieb seit 2019 von etwa 2000 auf 400 Tonnen pro Jahr.

Nicht zuletzt hat die Sparkasse Vereine, Stiftungen, soziale Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen in ihrem Geschäftsgebiet mit rund 320.000 Euro unterstützt. Das Versprechen von Kleiber, Kowalski und Augustin: "Darauf, dass wir im laufenden Jahr wie in der Zukunft zu einer starken regionalen Wirtschaft beitragen, können sich nicht nur unsere Kunden, sondern die Gesellschaft verlassen."