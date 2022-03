Von Axel Sturm

Ladenburg. Nach einer zweijährigen Corona-Unterbrechung fand am Sonntag wieder ein Sommertagszug in Ladenburg statt. Normalerweise stehen Tausende in den Altstadtgassen, um sich den am Sonntag Laetare vom Heimatbund organisierten Traditionsumzug anzuschauen. Schulen, Kindergärten und Vereine zeigen an diesem Tag gern ihre Kreativität, denn der Sommertagszug wird auch als Präsentationsplattform genutzt. Nach dem Umzug geht man ins Garango-Café in den Domhof, in das der Garango-Partnerschaftsverein einlädt. Doch diese Veranstaltung wurde wegen der epidemischen Lage erneut abgesagt.

Einen "normalen" Sommertagszug-Sonntag gab es daher nicht. Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen stand sogar eine Komplettabsage im Raum. Letztendlich hielten es die Verantwortlichen des Heimatbunds und der Stadt aber für vertretbar, einen "kleinen" Sommertagszug zu genehmigen und zu organisieren. Und diese Entscheidung war goldrichtig, zumal der Heimatbund in diesem Jahr zum 70. Mal den Zug organisierte. Nach der Veranstaltung war klar: Der Sommertagszug 2022 wird auch deshalb in die Geschichte eingehen, weil es eine Doppelverbrennung gab.

Das Heimatbund-Vorstandsmitglied Edgar Heuß hatte dem Zug-Organisationsteam um Carola Schuhmann, Ursula Knopf, Brigitte Gutfleisch, Hermann Mayer und Jochen Lieblich vorgeschlagen, das Coronavirus mit dem Schneemann auf der Festwiese zu verbrennen. Der städtische Bauhof hat in den eigenen Reihen kreative Gestalter, die neben dem Schneemann auch ein Riesenvirus-Modell bastelten. Nicht nur die Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann war zufrieden, als sie das brennende Virus erblickte. Die Kinder der Kindergärten und Schulen stimmten zu den Klängen "Winter ade" – gespielt von der Stadtkapelle unter der Leitung von Helmut Baumer – das abgewandelte Lied "Virus ade, scheiden tut nicht weh" an.

Überhaupt herrschte auf der Festwiese eine tolle Atmosphäre. Vereinsvorsitzende Schuhmann freute sich über die Teilnahme des städtischen Römernests, des Natur-Kindergartens, des Kindergartens Postillion, der Awo-Betreuung, des Anne-Frank-Kindergartens, des St. Johannes-Kindergartens, des Josef-Kindergartens, des Günther’schen Kindergartens, der Astrid-Lindgren-Schule und der Draußenschule am Waldpark.

Die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule trugen ihre traditionellen Sommertagsstecken zur Festwiese. Foto: Sturm

Die Kinder hatten im Vorfeld Blumenkostüme gestaltet, summten als Bienchen oder Käferchen über die Festwiese oder trugen wie die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule die traditionellen Ladenburger Sommertagsstecken zur Festwiese. Natürlich wurden die teilnehmenden Kinder mit einer Sommertags-Brezel belohnt, die von den meisten Zugteilnehmern umgehend verspeist wurden.

Statt 1600 Hefebrezeln wurden in diesem Jahr nur 600 Brezeln gebraucht, sagte Carola Schuhmann der RNZ beim Bilanzgespräch. "Ich bin rundum glücklich – der hohe Arbeitsaufwand des Organisationsteams hat sich gelohnt", sagte die Rechtsanwältin, die sich für die gute Zusammenarbeit bei der Stadtverwaltung und beim städtischen Bauhof bedankte. Viel los und volle Geschäfte waren dann am Nachmittag beim verkaufsoffenen Sonntag des Bunds der Selbstständigen zu sehen, und auch bei dieser Veranstaltung konnten die Inhaber der 20 teilnehmenden Geschäfte und Gaststätten eine erfreuliche Bilanz ziehen.