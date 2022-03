Von Walter Brand

Hirschberg-Großsachsen. Mit zu den vielen Brauchtumsveranstaltungen in der Gemeinde gehört auch der Sommertagszug, den der Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen (SVK) vor 35 Jahren in Hirschberg wieder neu belebt hat. Nach zweimaliger Pandemie-Pause erfreute er nun zum Frühlingsanfang am Sonntag wieder Jung und Alt. Gestartet wurde der 36. Sommertagszug an der Ecke Kirchgasse/Breitgasse.

Zur Freude der Organisatoren schlossen sich dem traditionellen Sommertagszug, der über die Jahn-, Schiller- und Pestalozzistraße bis zur Grundschule führte, doch sehr viele Kinder mit ihren Eltern an. Bereits in der zurückliegenden Woche hatten die Aktiven des SVK im Hans-von-der-Au-Vereinsheim vieles für den Sommertag gebastelt. Zudem wurden in liebevoller Arbeit der Sommer- und der Winter-Butzen geschmückt und hergerichtet. Brauchtum zu hegen und zu pflegen, mache eben Arbeit, die von den SVK-Aktiven immer wieder gerne übernommen werde, sagte Vorsitzender Jürgen Gustke vor dem Start. Aufgrund der Pandemie-Zeit und den aktuellen Regelungen fehlten in diesem Jahr aber die kompletten Gruppen der Kindergärten und der Grundschulen beim Umzug. Rund 600 Teilnehmer hatten sich dennoch dem Sommertagszug angeschlossen; die Kinder führten teils selbst kreierte Sommertagsstecken mit. Manche hatten farbenprächtige Blumenmotive, Sonnen, bunte Schmetterlinge und kleine Störche als Botschafter des Frühlings dabei.

Zur Vertreibung des Winters lief die Kapelle "AM" aus Leutershausen mit, die mit Frühlingsliedern Stimmung verbreitete, um dem Winter damit auch musikalisch kräftig den Garaus zu machen. Neben "Alle Vögel sind schon da" durfte auch das bekannte Frühlingslied "Strih, strah, stroh, der Sommerdag isch do" nicht fehlen. Diese Strophen sangen alle immer wieder gerne mit.

Nachdem der Sommertagszug am Parkplatz an der Großsachsener Grundschule sein Ziel erreicht hatte, begrüßte Gustke die kleinen und großen Teilnehmer zusammen mit Bürgermeister Ralf Gänshirt herzlich. Dem lieben Winter-Butzen muss es am Sonntagnachmittag in Großsachsen wohl ganz schön warm ums Herz geworden sein, als er die große Kinderschar sah, die ihm das letzte Geleit bis zur Grundschule gab. Zwei Kinder durften ihn dann schließlich unter Aufsicht mit einer Fackel anzünden. Als die Flammen immer gewaltiger in den Himmel loderten, kullerten bei einem kleinen Kind auf dem Arm der Mutti einige Tränchen.

Lichterloh brannte symbolisch die kalte Jahreszeit auf dem Platz dann gänzlich ab, und der Frühling hielt Einzug in Hirschberg. Gemeinsam sangen die Teilnehmer dabei "Winter ade, Scheiden tut weh". Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg, die schon während des Umzuges die Straßen abgesichert hatte, sorgte auch dafür, dass der Winter-Butzen kontrolliert in Flammen aufgehen konnte.

Gänshirt dankte abschließend dem Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen für die Durchführung dieser Traditionsveranstaltung. Außerdem der Feuerwehr, der Kapelle "AM" und allen, die zu diesem Frühlingsfest gekommen waren. Für die Kinder gab es noch eine von der Gemeinde gestiftete Sommertagsbrezel.