Von Günther Grosch

Weinheim. "Mäuse auf Hawaii", "Auswandernde Schneemänner" und "Buntes Treiben im Gemüsebeet": Der Frühling kommt auf Betriebstemperatur. Sonnenschein, blauer Himmel, Kaiserwetter sowie Temperaturen über der 20 Grad inmitten aufbrechender Blütenknospen überstrahlten den gestrigen Sommertagszug mit mehr als 2000 teilnehmenden Kindern aus den Weinheimer Kindergärten, Schulen und Vereinen.

Rund 10.000, zum Teil in Dreierreihen an den Straßenränder stehende Zuschauer erfreuten sich an dem bunten Zug. Der bereitete nach einem von Gesang und musikalischen Beiträgen umrahmten, gut eineinhalbstündigen Marsch durch die Innenstadt dem gut vier Meter hohen Wintersymbol auf dem mit Menschen pickepackevoll gefüllten Marktplatz einen mitleidlosen Abschied.

Exakt um 15.32 Uhr stand dort nach von "Brandbeschleuniger" Thomas Neitzel entzündeter, knapp zweiminütiger "Brennzeit" nur noch das nackte Metallgerüst und erinnerten einige angekokelte Stoffreste an "Schneemann Holger". Begonnen hatte das Ganze wie immer an der Peterskirche, von wo aus sich der knapp 60 Nummern umfassende Lindwurm pünktlich um 14 Uhr in Bewegung gesetzt hatte. An der Spitze zum mittlerweile 15. Mal Simon Pflästerer als Träger der von der Bäckerei Kress gebackenen überdimensionalen "Brezel" des Heimat- und Kerwevereins "Alt Weinheim". Inmitten des Sommertagskomitees mit dabei auch Weinheims OB-Wahlgewinner Manuel Just.

Aus einer Kutsche heraus winkend gaben Blütenprinzessin Saskia II., Kinderprinzessin Sarah I. und die Jugendfeuerwehr das Motto des Zuges vor: "Die Blüten knacken den Winter" und "Wexit - Weinheim verlässt den Winter". Im bunten Wechsel folgten "kleine Gärtner" aus Kindergärten und Kindertagesstätten, Grundschule auf Grundschule, Vereine und Wagen sowie Musikabteilungen wie die sangeslustigen "Woinemer Old-Kehlchen" der Stiftung Chorklang 60plus.

"Im Frühling wird das Leben bunter, die Sonne macht die Zwerge munter", "Brezel, Blumen, Frühling satt in unserer Zweiburgenstadt", "Die Blumen blühn, die Sonne lacht, das Kinderhaus den Garten macht" oder "Zisch, zisch, den Winter weg mit einem Wisch" skandierten der Kindergarten Waid, die Siedlergemeinschaft und die Steckengruppe der Freudenberg-Kita "Postillion". "Märchenhaft" kam die Kita "Bärenbande" daher.

So wagten dann auch die an den Straßenrändern Stehenden mit den Vortänzern des Griechisch-Deutschen Freundeskreis "Philia", dem Türkischen Elternverein sowie der Folkloregruppe der Deutsch- Portugiesischen Kulturgemeinschaft "Lirios de Portugal" das eine oder andere Tänzchen.

"Hokus Pokus Besenstiel" zauberten die "Kleine Hexe und Abraxas" den Lenz herbei. Und auch dem "Froschkönig" gelang es auf seine spezielle Art, den Frühling wach zu küssen. "Glücksklee unter dem Regenbogen" säte der Evangelische Kindergarten Regenbogenland aus. Des "Frühlings blaues Band flattern" ließ in Gesang, Wort und Bild die Friedrich-Grundschule. Lustig "eingetopft" streckte der Kindergarten Löhrbach dem Frühling seine Hälse entgegen. Völlig losgelöst von der Zeit und originell die Landfrauen, die als als stilecht kostümierte Weihnachtsmänner dem Frühling entgegenblickten.

Gut eine Stunde war der Lindwurm unterwegs, ehe für dieses Jahr endgültig das letzte Stündlein des Winters schlug.