Edingen-Neckarhausen. (nip) Es ist der fünfte Sommerlauf, den der Turnverein Edingen (TVE) am Samstag, 6. Juli, im und ums Stadion im Sport- und Freizeitzentrum veranstaltet. Der Hauptlauf über zehn Kilometer fließt dabei in die Wertung zum Laufcup "Unterer Neckar" ein, der aus der Teilnahme von mindestens zwei von drei Läufen in Ladenburg, Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen entschieden wird.

"Die Bürgermeister-Kollegen Metz und Schmutz haben schon zugesagt", teilte Bürgermeister Simon Michler bei der Pressekonferenz vorab mit. Werner Piva, sportlicher Leiter des Laufwettbewerbs, erinnerte Michler bei dieser Gelegenheit daran, dass seine Anmeldung noch fehle. Und er verriet, dass Ladenburgs Rathauschef Stefan Schmutz Respekt vor dem Wind auf der langen Geraden in Flussnähe geäußert habe. Angesichts der Temperaturen, wobei die Veranstalter auf Abmilderung hoffen, sei Schmutz über ein wenig Wind gewiss ganz froh, sagte Piva schmunzelnd.

Eine zeitliche Vorverlegung sei aber eher schwierig, meinte Michler. Schließlich sei der Sommerlauf bereits im bundesweiten Terminkalender der Laufwettbewerbe fixiert. So oder so müssen Organisatoren und Teilnehmer - im vergangenen Jahr waren es 420 - mit dem Wetter zurechtkommen. Und da gab es 2015 zur Premiere gleich eine Hitzeschlacht zu schlagen, während es in den Folgejahren durchaus auch einmal regnete. Im Pressegespräch informierten Piva, Bernd Grabinger und Alan Raw zudem darüber, dass der TVE diesmal Neues im Angebot hat.

Hintergrund Ort: Sport- und Freizeitzentrum Edingen-Neckarhausen (Start und Ziel). Ausschreibung und Anmeldung: www.turnverein-edingen.de. Startzeiten: 9 Uhr Schülerlauf, 1,5 Kilometer; 9.20 Uhr Einsteigerlauf, 3,6 Kilometer; 10 Uhr Hauptlauf (Wertungslauf im Laufcup "Unterer Neckar") und Staffel einmal 3,6 Kilometer, zweimal 3,2 Kilometer; 10.02 Uhr Bambinilauf, 0,8 Kilometer; 10.03 Uhr Nordic Walking, 7,5 Kilometer. Strecken: Führen je nach Länge raus aus dem Stadion zunächst Richtung Neckarhausen (Wasserstelle neu auch am Friedhof) über befestigte Wirtschaftswege gen Edingen und zurück ins Stadion. Zehn-Kilometer-Läufer passieren auf halber Strecke den Start- und Zielpunkt im Stadion. Infos zur Staffel: Teilnehmen können alle ab Jahrgang 2003 auch ohne Vereinszugehörigkeit. Für jede Staffel (drei Läufer) ist ein Name zu vergeben. Das Startgeld beträgt 18 Euro pro Staffel. Die Zeitmessung erfolgt über einen Transponder im Staffelstab. Preise: Die jeweils drei bestplatzierten Läufer (Hauptlauf und Staffel) erhalten entweder kleine Geldpreise oder Sachpreise und Urkunden. Alle Teilnehmer können sich Urkunden und Startnummern basierte Fotos (www.go4it-foto.de) kostenfrei herunterladen. Für die Kleinsten gibt es Stiefkind-Apfelschorle, Eis und Urkunden. nip

Erstmals wird es im Hauptlauf einen Staffellauf geben, den sich drei Läufer ab Jahrgang 2003 teilen. "Wir denken dabei nicht nur an Sportvereine, sondern an alle anderen, zum Beispiel Feuerwehr und Interessensgemeinschaften", meinte Piva. Michler hofft, erneut ein Rathausteam begeistern zu können. Umweltbeauftragte Vivien Müller unterstütze in der Sache, genauso wie der Bauhof logistisch Hilfestellung gibt. Der Staffelstab enthält zugleich den Transponder, der die Zeit misst.

Die spielt bei den Bambini, die zwei Minuten nach den Hauptläufern um 10.02 Uhr an den Start gehen, keine Rolle. Sie laufen zweimal 400 Meter im Stadion quasi fürs eigene Selbstbewusstsein und für eine Flasche Stiefkind-Apfelsaftschorle, ein Eis und eine Urkunde. Dank der Sponsoren, wobei die örtlichen auf einer eigenen Tafel im Stadion genannt werden, wird die Veranstaltung erst möglich. Und auch die Vergabe von Sach- sowie erstmals kleinen Geldpreisen an die drei bestplatzierten Hauptläufer.

Hier hat Piva klare Favoriten: Bei den Männern Stefan Burger-Scheidlin und bei den Frauen Vorjahressiegerin Katharina Grabinger. Die 22-jährige Studentin kommt aus Edingen und startet für den TVE. Grabinger gewann 2018 zugleich den Laufcup "Unterer Neckar", bei den Männern siegte Autor Marcus Imbsweiler, der auch für die RNZ tätig ist.

Neu sind ferner eine dritte Wasserstelle am unteren Friedhof in Neckarhausen, die Teilnahme eines "Glücksläufers" zugunsten der von der Internationalen Kinderhilfe betreuten Kinderdörfer sowie die Verlagerung der Nordic-Walking-Strecke. Der Einfachheit halber führt die 7,5-Kilometer-Strecke nicht mehr runter zum Neckar, weil man auch dort immer habe absperren müssen, wie Piva schildert. "Das erspart uns sehr viel Arbeit."

Geblieben sind die Läufe auch für Schüler und Einsteiger. Und wer danach weiterfeiern möchte, den lädt der TV Edingen an gleicher Stelle anschließend zur 90. Geburtstagsparty der Handballabteilung ein. Um 17 Uhr ist Fassbieranstich, danach die Meisterehrung für die aufgestiegene erste Damenmannschaft. Um 18 Uhr findet ein Traditionsspiel auf dem Großfeld statt. Die abschließende Geburtstagsfeier lässt den Tag ausklingen.