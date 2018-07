Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war gut, dass der vierte Sommerlauf des Turnvereins Edingen (TVE) nebst Laufcup "Unterer Neckar" zweieinviertel Stunden nach seinem Start am frühen Morgen bei noch angenehm frischen Temperaturen wieder zu Ende war. Denn innerhalb von wenigen Minuten wurde es zunehmend drückender und heißer, was den rund 420 Läufern von Mini bis Ü 70 nicht in den Kleidern hängen blieb.

"Es war hart. Anfangs dachte ich noch, das Wetter ist super zum Laufen. Aber dann hat es angezogen, und die leichten Steigungen im Feld sind einfach sehr sonnenbeschienen", sagte Katharina Grabinger am Ende ihres Zehn-Kilometer-Laufs in einer Zeit von 40 Minuten und 50 Sekunden. Damit gewann die 21-jährige Jugendgemeinderätin und Jura-Studentin aus Edingen nicht nur den TVE-Sommerlauf der Damen, sondern entschied nach zwei von insgesamt drei Läufen im Laufcup "Unterer Neckar" auch diese Wertung für sich - vor Mitfavoritin Franziska Fleck vom Soprema Team Mannheim. Beide waren in Ilvesheim am Start, dann aber jeweils in Ladenburg oder Edingen-Neckarhausen nicht dabei gewesen.

Mit dem Edingen-Neckarhäuser Benjamin Neuwirth wurde der Edinger Doppelsieg komplett. Der 27-jährige Schreiner startete für den LSV Ladenburg und lieferte nach einer Sekundenschlacht auf den letzten Kilometern eine bemerkenswerte Zeit von 34 Minuten und 53 Sekunden ab. Vor heimischer Kulisse mit insgesamt drei Runden durch Feld und Flur auf guten Wegen war dies der beste Lauf aus dreien im vor drei Jahren von den Turnvereinen Ladenburg, Ilvesheim und Edingen initiierten Laufcup "Unterer Neckar", den Neuwirth absolvierte.

Knapp verpasste er jedoch den ersten Rang im Laufcup, den Schriftsteller und Musikredakteur Marcus Imbsweiler für sich entschied. Der 51-jährige Heidelberger lief die Strecke in Edingen-Neckarhausen zum ersten Mal und fand es "richtig schwer bei dieser Hitze". Obwohl ihm noch die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Senioren in Mönchengladbach ein Wochenende zuvor in den Beinen stecke, reichte Imbsweiler, der für die RNZ spannende Kurzkrimis schreibt, eine Zeit von 35 Minuten und 27 Sekunden zum Gewinn des Laufcups.

Erschöpft, verschwitzt, aber zufrieden waren auch Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz und sein Edingen-Neckarhäuser Kollege Simon Michler. "Ich war zwar knapp zwei Minuten langsamer als in Ilvesheim, habe mein Ziel einer 45er-Zeit aber erreicht", meinte Michler, der den Laufcup auf Rang 22 abschloss. "Ich habe mich auf die Strecke gefreut. Sie ist ein bisschen anspruchsvoller als die beiden anderen durch die lang ansteigende Gerade", sagte Stefan Schmutz (Zeit 00:51:24), der betonte: "Sport verbindet Menschen und Gemeinden." Schmutz ist in zwei Wochen auch beim Fitnesstriathlon in Ladenburg dabei, genauso wie Benjamin Neuwirth, der den "Römerman" absolviert.

"Für mich ist das zusammen mit dem TVE-Sommerlauf der Saisonhöhepunkt", meinte Neuwirth. "Der TVE-Lauf hat sich etabliert. Wir haben hier starke Zeiten und starke Läufer und Triathleten am Start", sagte Hannes Steffen Henn, der seit vier Jahren eigentlich selbst gerne mitlaufen würde, als sachkundiger Moderator aber schwer entbehrlich ist.

Das Organisationsteam um Werner Piva hatte sich diesmal Neues einfallen lassen, um die Teilnehmer zu belohnen: Für Bambini und Schüler gab es eine Flasche Stiefkind-Apfelsaft und später, falls sie bis zur Siegerehrung warten konnten, noch eine Kugel Eis obendrein. Zudem hatten die Veranstalter diesmal den Bambinilauf im Sport- und Freizeitzentrum räumlich abgekoppelt vom Start der Nordic Walker über eine 7,5 Kilometer "Panorama-Strecke", in die erstmals die Fischkinderstube eingebunden war. "Es gibt nicht so viele Laufveranstaltungen, die Nordic Walking anbieten", sagte Wolfgang Freytag. Umso schöner, dass der TVE diese Lücke fülle, noch dazu vor der eigenen Haustür. Den ideellen Preis für den größten Fanclub ordnete Henn den "Edinger Haien" zu: Die Handballer feuerten ihre Läufer frenetisch an und trugen sie somit über die Strecke.

Das Rathaus selbst zeigte sich erneut sportlich: Stabstellenleiterin Carola Koch absolvierte den 3,6 Kilometer langen Einsteigerlauf, Umweltbeauftragte Vivien Reinhard schloss sich dem Hauptlauf an.

Rundweg sehr gute Rückmeldungen gab’s für die Organisation des Sommerlaufs. Ein dickes Lob fürs Vorbereitungsteam, das Hand in Hand arbeitete.

Info: Alle Ergebnisse unter br-timing.de