Weinheim. Die Sonne strahlt auf Hochtouren und lässt selbst die jungen Besucher schwitzen. Einige der älteren Gäste auf dem Sommerfest des Luftsportvereins (LSV) Weinheim zieht es trotzdem ins Cockpit. Patrick Behr und Volker Erndt heben am Samstagnachmittag zum Formationsflug ab. Die beiden fliegen Jak 52-Maschinen. Die Motoren der früheren Sowjet-Schulflugzeuge brummen über der Altau. Die Piloten finden sich. Wie zwei übergroße Vögel fliegen die Maschinen parallele Kurven, trennen sich, finden wieder zueinander. Plötzlich rasen sie aufeinander zu, um im letzten Moment abzudrehen.

Als das Spektakel endet, klatschen nur wenige Zuschauer. Vor allem in den ersten Stunden muss das Fest den heißen Temperaturen Tribut zollen. Ein Teil des Publikums hat sich an die Biertischgarnituren in den Vereinshallen verzogen, andere suchen an einer Anhöhe am Rand des Geländes Deckung vor der gleißenden Sonne. Dort stehen ein paar Birken.

Doch am Sonntag ändert sich das Bild: Als die Temperaturen pünktlich zum September-Beginn abkühlen, melden die Festorganisatoren "volles Haus". Uli Dembinski macht an beiden Tagen seinen Job. Er moderiert die Flugvorführungen von einem Turm aus. Doch als er auf den Segelflugzeugtyp SG 38 kommt, steigt er hinab auf die Erde. Die LSV-Mitglieder sind mächtig stolz darauf, diesen Flugzeugtyp vorstellen zu können. Die Holzkonstruktion sieht ein wenig aus wie ein Gleitschirm mit Sitz. "Auf solchen Apparaten haben Tausende Menschen das Fliegen erlernt", weiß Andreas Füchter.

Er ist mit seiner Familie auf das Fest gekommen. Jetzt bestaunt er den Schulgleiter, den die Fliegerjugend aus verschiedenen Vereinen im Land nachgebaut hat. Und der auch zu Flugvorführungen abhebt. Die Konstruktion fasziniert. Leider diente sie nicht von Anfang an friedlichen Zwecken: In der NS-Zeit wurde sie vorrangig zur Ausbildung von Kampfpiloten verwendet.

Hintergrund Das erste LSV-Sommerfest fand 1972 statt. Bereits zehn Jahre zuvor waren die Flieger an ihren heutigen Standort auf der Altau gezogen. In den Anfangszeiten des Sommerfests wurde zunächst in unregelmäßigen Abständen gefeiert. Inzwischen hat das LSV-Fest einen sicheren Platz im Weinheimer Jahreskalender. Da an jeweils zwei Festtagen meist eine vierstellige Zahl an Besuchern auf die Altau strömt und eine große Zahl an Parkplätzen vorhanden ist, gilt das LSV-Sommerfest als zweitgrößte Draußenveranstaltung Weinheims - hinter der Altstadtkerwe. Sofern man Veranstaltungen wie die Schlossparkkonzerte außen vor lässt. Rund 270 Mitglieder zählt der LSV. Das Fest wird von circa 100 Mitgliedern gestemmt, ein harter Kern von 15 bis 20 LSVlern zieht die Fäden. Die RNZ hat ein Video von dem Dämmerkunstflug der Pilotin Nicole Allendorf-Ostwald gedreht. Dieses ist unter www.rnz.de/video zu sehen. (rnz)

Das gilt unter anderem auch für die Jak-Motorflugzeuge, in denen die Piloten Behr und Erndt ihre Formationen fliegen. Ursprünglich sollten sogar drei Jaks abheben, aber das dritte Exemplar steht aktuell nicht zur Verfügung: Nur wenige Experten haben die Berechtigung, derartige Flugzeuge zu inspizieren und für den Betrieb zuzulassen. Im Falle der dritten Jak ist zurzeit niemand zur Hand. Die beiden Piloten und ihre Ko-Piloten, Christina Mascia (50) und Arno Schütz (57) erlauben der RNZ einen Blick in die Cockpits, von denen jede Jak zwei Stück hat: für Flugschüler- und lehrer.

Zahllose Mess-Anzeiger blicken einem entgegen. Das ist kein Zufall. Da die Sowjetunion in diesen Maschinen die Kampfjetpiloten ausbildete, sind auch die Cockpits den Jets nachempfunden. Die einstigen Schulmaschinen faszinieren bis heute: "Die können alles. Wer einmal darin geflogen ist, will nichts anderes mehr", so die Piloten, die in diesem Sommer die letzten Male abheben wollen: aus Altersgründen.

So gewähren sie der RNZ auch noch einen Blick in die Trickkiste. Zwar betrage der Abstand zwischen den Maschinen im Formationsflug nur circa sechs Meter. Aber: Die Maschinen fliegen nicht auf gleicher Höhe, sondern ganz leicht versetzt zueinander. "Der Zuschauer am Boden kann das nicht wahrnehmen." Trotzdem brauchen Formationsflieger viel Training - und Zeit. Denn so eine Jak kann man nicht so besteigen wie ein Auto: Sie muss ständig gewartet und gepflegt werden.

Während die Piloten von Treibstoffkosten sowie Sicherheits- und Umwelt-Auflagen erzählen, vergeht die Zeit. Die Sonne senkt sich über die Altau. Motorkunstflieger Uwe Schreyer donnert in seiner Pitts 2 B über das Gelände - und malt ein Herz in die Luft. Dann naht der Höhepunkt: der Feuerkunstflug von Segelfliegerin und Vereinssprecherin Nicole Allendorf-Ostwald. Ihr Flieger sieht dank LED-Technik aus, wie ein leuchtender Vogel, der eine Feuerspur durch Loopings zieht. Großer Applaus, als die Pilotin landet und aussteigt.