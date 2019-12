Sie erinnern sich aber gerne an Traditionen aus ihrer Heimat wie das Apfel-Orakel in Tschechien ...​ Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg. Für einen Moment muss Marina Eikermann tatsächlich überlegen. "Ehrlich gesagt, ich lebe jetzt schon so lange hier, ich kenne manche Bräuche aus meiner Heimat gar nicht mehr", gesteht sie. Da geht es ihr wie den meisten Hirschbergern, die ursprünglich aus anderen Ländern stammen. Eikermann kommt aus Kroatien, lebt aber schon 25 Jahre in Hirschberg und wird Silvester feiern wie die meisten Hirschberger: mit Familie und Freunden, Feuerwerk, rosa Marzipanschweinchen, Töpfchen mit Glücksklee und knallenden Sektkorken.

Aber an einige Silvester-Bräuche aus ihrer Heimat kann sie sich doch noch erinnern. "Bei mir daheim an der Küste wird an Silvester vor allem lecker gekocht", erzählt sie. Spanferkel mit Krautwickel ist so ein typisch kroatischer Silvester-Schmaus. Und weil es angeblich Unglück bringt, wenn man als erstes von einer Frau ein frohes neues Jahr gewünscht bekommt, ziehen nach kroatischem Brauchtum hier und da noch die Schornsteinfeger von Tür zu Tür und überbringen Neujahrsgrüße. Wer sich ein finanziell erfolgreiches Jahr wünscht, der legt sich in Kroatien ein paar Geldscheine unters Kopfkissen.

In Ivana Faths Heimat Tschechien wird traditionsgemäß ein Apfel halbiert, um am Kerngehäuse das Schicksal abzulesen. Bilden die Kerne ein Kreuz, droht Unheil, in Sternform stehen sie für Glück. "Manchmal wirft man auch einen Schuh hinter sich. Wenn die Spitze zur Tür zeigt, bedeutet das, dass derjenige bald aus dem Haus geht", erzählt Fath. In Italien, dem Heimatland ihrer Freundin, schwört man dagegen auf rote Unterwäsche in der Neujahrsnacht. Sie soll Glück und vor allem ein erfülltes Liebesleben bringen.

In Hedwig Möllers Heimat Rumänien ziehen Jugendliche schon ein paar Tage vor Neujahr Peitschen knallend durch die Gegend. "Mit dem Krach, den sie dabei machen, sollen das alte Jahr und böse Geister vertrieben werden." Silvester feiert man mit der Familie und Freunden und es ist nicht unüblich, sich wie zu Fasching zu verkleiden. Zum Mitternachtsessen gibt es "Piftie". "Das ist eine Eisbeinsülze mit Gemüse, Kräutern und vor allem viel Knoblauch", verrät Möller.

Am Neujahrstag laufen die Kinder dann mit einem Stock, an dem bunte Krepp-Papier-Blumen befestigt sind, von Haus zu Haus und berühren mit den Blumen die Bewohner zum Rhythmus eines Gedichtes mit Segenswünschen. Dafür bekommen sie dann ein paar Münzen.

Bei Möllers Sohn Christoph, der in Japan lebt, besteht das traditionelle Neujahrsessen aus verschiedenen, Schicksal verheißenden Speisen – unter anderem "Mochi". Die klebrigen Reisklößchen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn jedes Jahr ersticken in Japan Menschen an der klebrigen Suppeneinlage.

Ähnlich tückisch kann die Silvesternacht in Spanien sein. Hier ist es Brauch, zu den zwölf Glockenschlägen um Mitternacht je eine Weintraube zu essen und sich dabei etwas zu wünschen. Damit man das auch schafft und niemandem die Trauben im Hals stecken bleiben, dauert jeder Glockenschlag ausnahmsweise drei Sekunden statt sonst einer Sekunde. Die Glockenschläge werden live von der Puerta del Sol im Fernsehen übertragen.

"Bei uns bekommen die Kinder zum neuen Jahr ‚Paketic‘", erzählt Elvisa Förster, die aus Bosnien und Herzegowina stammt. Das sind bunte Papierhäuschen, die mit Süßigkeiten und Safttüten gefüllt sind. Auch die Berufstätigen schenken sich gegenseitig kleine Päckchen mit Schokobananen oder Bonbons.

Die Argentinier dagegen wollen an Silvester von Arbeit nichts wissen. Sie zerreißen alte Akten und Unterlagen in kleine Fetzen und werfen sie aus dem Fenster. Der Brauch soll von den Lasten des alten Jahres befreien und sorgt in dem ansonsten schneearmen Land immerhin für eine "weiße Silvesternacht".

Wie auch immer am 31. Dezember in Hirschberg gefeiert wird: Die RNZ wünscht allen Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr!