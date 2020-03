Wie kommt Kirche zu den Menschen, fragen sich die Pfarrer derzeit und bieten ihre Seelsorge per Telefon an. Zudem hat die Pfarrerin der evangelischen Kirche Leutershausen (im Bild) einen „Trostbrief“ verfasst und mit dem Fahrrad ausgetragen. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Wie geht Kirche in Zeiten wie dieser mit ihrem Seelsorgeauftrag um? Wie spenden Pfarrer und andere hauptamtliche Mitarbeiter Trost, wenn auch sie wegen des Coronavirus Kontaktsperren nach draußen unterliegen?

> Der Großsachsener evangelische Pfarrer Friedel Goetz sagte der RNZ, er komme gerade von einem Trauergespräch mit viel räumlichem Abstand. Ansonsten müssten die Pfarrer mit ihren Gemeindemitgliedern telefonisch in Kontakt bleiben. Geburtstagsbesuche, wie sie bis vor kurzem noch bei älteren Menschen üblich waren, sind ausgesetzt. "Wir machen das nicht mehr persönlich. Wir werfen schriftliche Geburtstagsgrüße und einen Zettel mit Telefonnummern und Hilfsangeboten in die Briefkästen", schildert Goetz. Er hat die Nummer seines Diensthandys im Internet veröffentlicht: 0159/01362284. Eine Nummer für Trost und Begleitung.

"Es gab noch keine Rückmeldung, aber das finde ich nicht überraschend", sagt der Pfarrer. Noch sei die Region nicht sehr von Corona-Fällen betroffen, sodass dieses Angebot zur Seelsorge auch noch nicht nachgefragt sei. Was er jedoch wahrnehme, seien die existenziellen Nöte von Einzelhändlern. "Das höre ich immer wieder und sie brauchen jetzt auch konkrete Unterstützung." Als Pfarrer könne er Mut machen; wann und wie aber auf "spirituelle Ressourcen" zurückgegriffen werde, könne er nicht einschätzen. "Fraglos ist die Seelsorge erschwert. Das Gesetz steht über der Trauer – momentan ist das richtig so", meint Goetz. Und sagt: "Wenn wir Menschen retten können, müssen wir uns um die Lebenden kümmern." Das heißt, zum Eigenschutz und für den Schutz anderer auf Abstand zu bleiben. Doch Glauben brauche auch nicht immer die persönliche Begegnung, sagt er.

Pfarrer Friedel Goetz. Foto: Dorn

Die Pfarrer der Gemeinden seien in regem Austausch. Die Kirchen bleiben zurzeit noch offen, Glocken läuten regelmäßig zum Zeichen, dass Menschen jetzt daheim ein Gebet sprechen und/oder eine Kerze anzünden können. Ein Moment, um innezuhalten und an die Gemeinschaft zu denken.

> Leutershausens evangelische Pfarrerin Tanja Schmidt sagt, auch sie könne man gerne anrufen, wenn man sich alleine fühle, Trost brauche oder einfach reden möchte: 06201/959451 oder Pfarrbüro: 51454. "Ich habe mitbekommen, dass es Menschen großen Kummer macht, dass sie nicht zum Gottesdienst kommen können", schildert sie. Deshalb sei sie auf die Idee gekommen, einen "Trostbrief" zu verfassen und ihn mit dem Fahrrad auszutragen. "Die Reaktionen waren anrührend. Viele haben sich bedankt und gesagt, sie fühlen sich innerlich getröstet", sagt Schmidt. Zumeist treffe es Ältere hart, dass sie ihre Enkel nicht sehen können. Oder auch, dass man im Todesfall das verbliebene Elternteil nicht persönlich trösten könne. Die Frage in dieser Zeit laute: "Wie kommt Kirche zu den Leuten?", meint die Pfarrerin.

Pfarrerin Tanja Schmidt. Foto: Dorn

"Das Telefon ist gerade das beste Medium", findet sie. Sie rufe selbst bei Gemeindemitgliedern an und mache ihnen Mut, das Gleiche zu tun. Gespräche über die Straße seien aktuell noch mit räumlichem Abstand möglich. "Die Menschen haben jetzt auch mehr Zeit dafür", sagt sie. Sie erlebe eine Kontaktvertiefung mit den Menschen in der Gemeinde. "Fremde rufen wohl eher nicht bei einem Pfarrer an – ich denke, die wenden sich eher an die Telefonseelsorge", meint sie.

Die Kirchen nutzen ihre Möglichkeiten, so gut sie können. Dabei werden die Gemeinden durchaus kreativ: "Bei uns spielte Frieder Schütze vom Kirchturm herab mit der Trompete das Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen", schildert Tanja Schmidt. Das aufgezeichnete Video habe man mit den Gemeindemitgliedern per Whatsapp geteilt.

Pfarrer Stephan Sailer. Foto: Dorn

> Die Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg habe die Telefonnummern der Pfarrer als Ansprechpartner in der Krise auf der Homepage stehen, sagt Stephan Sailer der RNZ. Wenn nur der Anrufbeantworter anspringe, antworte man "in zeitlicher Nähe", versichert der Geistliche. Noch würden sich die Anfragen nach Trost und Hilfe aber in Grenzen halten.

Ansonsten verweist die katholische Kirche auf die kollektiven Angebote wie das Glockenläuten zu bestimmten Uhrzeiten oder Live-Übertragungen von Gottesdiensten aus dem Freiburger Münster. Sailer kündigte eine Sonderausgabe des Pfarrbriefs "Leben im Weinberg" an. "Er wird Anfang April zum Palmsonntag an alle Gemeindemitglieder verschickt. Unter anderem enthält er Hinweise, wie man als Familie zuhause Gottesdienst feiern kann.