Weinheim. (web) Noch rollen die Bagger, doch zu Beginn des Schuljahrs 2021/22 soll das Schulzentrum Weststadt stehen. Es wird die Schüler und Lehrer der heutigen Albert-Schweitzer-Grundschule und der Johann-Sebastian-Bach-Förderschule unter einem Dach vereinen. Vertreter der beiden Schulen und die Stadtverwaltung arbeiten bereits seit Monaten am pädagogischen Konzept einer Ganztagsschule. Um die Eltern - insbesondere die der künftigen Schulkinder - auf den neuesten Stand zu bringen, ist für Samstag, 12. Oktober, 10 bis 14 Uhr, eine Infoveranstaltung in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Breslauer Straße 60, angesetzt.

Dabei stehen neben den Schulvertretern auch Mitarbeiter des Amts für Bildung und Sport den Eltern Rede und Antwort. Außerdem haben die Eltern die Gelegenheit, selbst Ideen für die weitere Entwicklung des Konzepts einzubringen. Ein "in Schulthemen erfahrener Moderator" soll die Inforunde leiten.

Denn es gibt zwei verschiedene Ganztagskonzepte: die Wahlform und die verbindliche Form. Vor allem Letztere stößt nicht bei allen Eltern auf Gegenliebe. Das mussten das Lehrerkollegium der Pestalozzigrundschule und die Stadtverwaltung im Oktober 2016 schmerzlich erfahren: Damals stoppte der Gemeinderat den verbindlichen Ganztag an der Innenstadtschule in letzter Minute. Der "Ganztagsstreit" löste heftige Verwerfungen im Gremium, aber auch innerhalb der Elternpflegschaft aus. Immerhin hatten Schulleitung, mehrere Elternvertreter und Lehrer lange an dem verbindlichen Ganztagskonzept gearbeitet. Dessen entscheidender Vorteil gegenüber der Wahlform bestehe darin, dass alle Schüler bis in den Nachmittag hinein anwesend sind und rhythmisierter Unterricht möglich wird, hieß es damals. Kritiker aus der Elternschaft empfanden das Konzept dagegen als Bevormundung.

Im Fall des Schulzentrums West sei in dieser Sache aber noch nichts entschieden, betont Thomas Fischer auf RNZ-Anfrage: "Daher wird aktuell auch ein moderierter Beteiligungsprozess angeboten", so der Verwaltungssprecher. Grundsätzlich favorisierten die Vertreter der Albert-Schweitzer-Grundschule den verbindlichen Ganztag, erklärt er. Am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Johann-Sebastian-Bach-Schule sei der Ganztag ohnehin nur in Wahlform genehmigungsfähig.

Das System Ganztag wäre indes für beide Schulen neu, sagt Fischer: "Jede Schule muss dafür noch ein eigenes Konzept entwickeln." Der Ganztagsbetrieb solle aber so verzahnt werden, dass gemeinsame Angebote für Schüler beider Einrichtungen möglich sind.

Auch dieses Mal hat der Gemeinderat noch ein Wörtchen mitzureden. Immerhin ist die Stadt Trägerin beider Schulen. Doch zunächst sind die Schulkonferenzen dran, die im Frühjahr 2020 entsprechende Beschlüsse fassen müssen. Im Sommer 2020 "wandert" das Thema in die Gremien des Gemeinderats. "Die Frist für die Antragsstellung zur Aufnahme des Schulbetriebs als Ganztagsschulen zum Schuljahr 21/22 endet am 1. Oktober 2020.", so Fischer.

Info: Während der Infoveranstaltung gibt es eine Kinderbetreuung. Interessierte können sich bis 2. Oktober unter 06201/82-540 oder -541 sowie unter bildung@weinheim.de melden.