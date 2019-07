Betonmischer, Presslufthämmer und Kräne laufen auf Hochtouren, Arbeiter gießen Betonfundamente: Auf der Baustelle am Rolf-Engelbrecht-Haus herrscht Hochbetrieb. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Vergleiche mit einem Ameisenhügel drängen sich auf. So viele Menschen wuseln herum. Hier dröhnt der Presslufthammer - zum Leidwesen der lärmgeplagten Nachbarschaft auch schon mal um 7 Uhr morgens - dort wird gehämmert und geschippt. An anderer Stelle gießen Arbeiter Fundamente. Hinzu gesellen sich Geräusche an- und abfahrender Betonmischer und das Ächzen, das die Schwenkarmen des Krans verursachen.

"Das Ganze nimmt sichtbar Gestalt an": Die Erwartungen sind hoch und die Vorfreude ist groß bei den beiden Schulleiterinnen Jutta Wirth von Albert-Schweitzer-Schule und Karen Backmeyer von der Johann-Sebastian-Bach-Förderschule, genauer: vom Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen, wie die GAL-Stadträtin und Konrektorin des SBBZ, Cornelia Münch-Schröder, beim Lokaltermin am Mittwoch korrigierte. Dabei waren zudem OB Manuel Just und dem Erstem Bürgermeister Torsten Fetzner. Auch sie sahen, wie das Schulzentrum Weststadt in die Höhe wächst.

Die ersten Wände des Schulzentrums stehen schon, stellte die städtische Delegation unter Führung von OB Manuel Just (rechts unten, 4. v. l.) fest. Foto: Dorn

Als Experten beim Rundgang über das 18.450 Quadratmeter große Gelände begleiteten der Amtsleiter für Immobilienwirtschaft, Peter Zschippig, die städtischen Architekten Cornelia Lauinger und Thomas Baier sowie Tim Scheil vom Amt für Bildung und Sport die Interessierten. Mit rund 25,2 Millionen Euro ist der Neubau an der Breslauer Straße, der sich nach seiner Fertigstellung nahtlos an das Rolf-Engelbrecht-Haus anschließt, Weinheims größte Bauinvestition der letzten Jahre. Am 26. November 2018 hatte das Vorhaben mit dem Teilabbruch des Engelbrecht-Hauses und dem Rückbau der dortigen Wohnungen sowie des Hortes begonnen.

Spektakulär gestaltete sich dabei die Bergung von zwei 40.000- Liter-Tanks, die unter dem Parkplatz an der Breslauer Straße waren. Noch bis in 1980er-Jahre hinein war das "bedeutendes Bauwerk der Nachkriegsmoderne in zeittypischer Architektursprache" mit Öl beheizt worden, ehe die Umstellung auf Gas erfolgte. Die tonnenschweren Metallbehälter hatte man im Boden gelassen.

Erste "Wasserstandsmeldung" jetzt von Thomas Baier: "Wir sind nicht nur im Zeitplan, sondern sogar einige Wochen voraus." Damit sei ein Puffer entstanden. Eine wichtige Aufgabe war neben der Wand-, Stütz- und Spundschalung für die gut vier Meter tiefe Baugrube die Gründung der Dreifeldsporthalle durch 90, jeweils zwölf Meter lange und einen Durchmesser von 60 Zentimeter aufweisende Stahlbetonpfähle. "Dies erfordern die Sand-, Ton- und Lehmschichten, die es hier gibt", so der Experte. Auch die meterdicke Betonplatte, die dem Schwenkkran Standfestigkeit verleiht, liegt auf vier solcher Pfähle auf.

Hintergrund > Grundstücksgröße: 18.450 Quadratmeter. > Bruttogeschossfläche: 8600 Quadratmeter. > Überbaute Fläche: 6750 Quadratmeter > Umbauter Raum: 40.000 Quadratmeter > Kosten: 25,2 Millionen Euro > Bisher erbrachte Leistungen der Firmen und Unternehmen: 4,8 Millionen Euro keke > Grundstücksgröße: 18.450 Quadratmeter. > Bruttogeschossfläche: 8600 Quadratmeter. > Überbaute Fläche: 6750 Quadratmeter > Umbauter Raum: 40.000 Quadratmeter > Kosten: 25,2 Millionen Euro > Bisher erbrachte Leistungen der Firmen und Unternehmen: 4,8 Millionen Euro keke

[-] Weniger anzeigen

Auf rund 6000 Kubikmeter beläuft sich der Erdaushub. "Ton und Torf sind teuer zu entsorgen", bedauert Baier. Darüber hinaus befinden sich die wenigen Erdaushubdeponien weit entfernt, was die Transportkosten verteuert. Deshalb habe man sich entschlossen, die Erde auf dem Grundstück zwischenzulagern und mit dem Rest später die Landschaft um das Gelände als "hügelige Erdskulptur" zu modellieren - ohne Barrieren zu schaffen.

Knapp zwei Dutzend Arbeitgeber haber bis zu 40 Arbeiter auf die Baustelle geschickt, die mit blauen, gelben und weißen Helmen umherwuseln. Mit ein wenig Fantasie und mithilfe der im Engelbrecht-Haus ausgehängten Baupläne lassen sich die später im Untergeschoss der Dreifeldhalle vorgesehenen Sanitär-, Umkleide- und Geräteräume sowie die Technikzentrale und der "Bunker" für die Pelletheizung erahnen.

"Läuft", zeigt Peter Zschippig ein zufriedenes Gesicht. Erschlossen wird das Schulzentrum über die bereits vorhandene "Stadionstraße" zum Sepp-Herberger-Stadion, die entsprechend angepasst wird. "Es gibt mehr Parkplätze als vorgeschrieben", so Zschippig und Baier. Die Pädagoginnen fragten, wo sich später die Lehrerzimmer befinden. Auch ihnen wird die gewünschte Auskunft erteilt. Auf Pausenhöfe mit Spielgeräten dürfen sich die Klassen eins bis vier sowie die Schüler der Sekundarstufe ab Klasse fünf freuen. Bestens umgesetzt sehen die Lehrkräfte das Inklusionskonzept des in Cluster-Bauweise zu errichtenden Inklusiven-Hauses.

"So viel wie möglich und nötig" sollen die Kinder der beiden Schularten zusammenfinden. Annähernd 350 Schüler werden hier ab dem Schuljahr 2021/22 unterrichtet. Während die Bachschule mit rund 80 Schülern einzieht, sind es von der Albert-Schweitzer-Grundschule etwa 270 Erst- bis Viertklässler. Mensa und Mehrzweckräume werden dann ebenso gemeinsam genutzt wie Schulküche und Funktionsräume. Vorgesehen ist ein Ganztages-Konzept mit vielen Schnittmengen.

Ganz besonders freuen sich theaterbegeisterte Schüler der Albert-Schweitzer-Schule auf die Möglichkeit, im großen Saal des Engelbrecht-Hauses auftreten zu dürfen. "Wo dann auch die Einschulungs- und Abschlussfeiern stattfinden", so Wirth und Backmeyer.

Lauinger, Baier und Zschippig greifen noch einmal technische Fragestellungen auf und verweisen auf die rund 5000 Quadratmeter umfassende Dachbegrünung. Das Regenwasser wird in unterirdischen "Rigolen" gesammelt. Eine Gastherme kann bei an die Pelletheizung hinzugeschaltet werden, wenn es mal einen strengen Winter geben sollte. Einziger Wermutstropfen für Schulleiterin Wirth: "Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach lohnt sich nach Auskunft der Fachleute nicht." Bereits betoniert sind die Bodenplatten für das Erdgeschoss. Auch einzelne Wände ragen empor. Gleichfalls erstellt wird schon das Treppenhaus für den Zugang zum Untergeschoss des Engelbrecht-Hauses.

Bleibt der Ausblick auf den weiteren Zeitplan. Die Ausschreibungen des zweiten Vergabeblocks sind bereits erfolgt und werden am kommenden Montag submittiert. Darin enthalten sind die Arbeiten für Dach, Estrich, Fenster, Metallfassade sowie Aufzug. Die Vergaben sollen in der Septembersitzung des Gemeinderats erfolgen. "In diesem Zusammenhang werden sowohl die Baukommission als auch der Gemeinderat über die aktualisierte Kostenprognose informiert", äußerten sich die Vertreter der Ämter zum Thema "Gesamtkosten". Für das Frühjahr 2021 sind die Fertigstellung des Gebäudes, die Herstellung der Außenanlagen und der neuen Zufahrt geplant.