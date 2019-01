Schriesheim. (pol/mün) Am Mittwochmorgen wurde in der Realschule und im Gymnasium in Schriesheim entdeckt, dass in der Nacht Einbrecher zugeschlagen haben. Sie hatten Lehrer- sowie Hausmeisterzimmer nach Brauchbarem durchsucht. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurden Bargeld in nicht bekannter Höhe sowie ein originalverpacktes Laptop der Marke "Chrome" gestohlen.

Jetzt versuchen die Polizisten herauszubekommen, ob sich die Einbrecher am Dienstagabend im Schulzentrum haben einschließen lassen. Dort fanden zeitgleich Veranstaltungen statt. Als Tatzeitraum wird von der Polizei 22 Uhr bis 6.30 Uhr am Mittwochfrüh angegeben.

Zeugen können sich beim Schriesheimer Polizeiposten unter der Rufnummer 06203/61301 oder dem Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030. melden.