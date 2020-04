Weinheim. (Kaz) Die Mitarbeiter im Weinheimer Amt für Bildung und Sport haben vorgesorgt. Sie hatten sich schon am Anfang der Corona-Krise eine Telefonnummer für eine Hotline registrieren lassen, falls die Fragen zur Betreuung in Schulen und Kitas die gängigen Leitungen überlasten. Lange Zeit musste die Hotline nicht geschaltet werden, teilt Verwaltungssprecher Roland Kern mit. "Aber jetzt ist es so weit." Denn die Regeln der neuen Corona-Verordnung, die ab Montag, 27. April, wieder mehr Kinder für eine Kita- oder Schulbetreuung zulässt, werfen Fragen auf und lösen bei vielen Eltern einen hohen Informationsbedarf aus.

Das Problem ist: Die neuen Regelungen sind in der Kommune nicht so leicht umsetzbar. Darauf weisen die Amtsleiterin, Carmen Harmand, und ihr Stellvertreter, Andreas Haller, hin. Haller ist für die Kitas zuständig. In der Corona-Verordnung ist zwar noch von einer "Notbetreuung" die Rede: Damit wurden seit Beginn der Corona-Krise Kinder betreut, deren Eltern beide in "systemrelevanten" Berufen gebraucht wurden. De facto soll die Betreuung aber ab dem kommenden Montag für die Kinder von etliche weiteren Personengruppen geöffnet werden. Der Entwurf der Landesverordnung sieht vor, dass nun außerdem alle Kinder einen Anspruch auf Betreuung haben, bei denen beide Erziehungsberechtigte oder ein alleinerziehendes Elternteil einen Job haben, für den sie die Wohnung verlassen müssen (Präsenzpflicht) und bei dem sie für ihren Arbeitgeber vor Ort als unabkömmlich gelten.

Um dies nachzuweisen, müssen die Eltern eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen und bestätigen, dass die Kinder weder in der Familie noch anderswo betreut werden können.

Das Bildungsamt hat auf der städtischen Webseite www.weinheim.de PDFs des Anmeldeformulars sowie die erforderlichen Bescheinigungen zur Verfügung gestellt. Dies erfolgte in enger Abstimmung mit allen Trägern. Vorläufig kann noch das bisherige Formular verwendet werden. Parallel wird ermittelt, wie viele Kita- und Krippenplätze überhaupt zur Verfügung gestellt werden können, denn die übrigen Corona-Regeln gelten ja weiter. Der Knackpunkt ist: Laut einem verbindlichen Schreiben aus dem Kultusministerium dürfen die Gruppen in den Kitas nur halb so groß sein wie sonst. Demzufolge bilden zehn bis zwölf Kinder eine Gruppe in einem eigenen Raum. Die Betreuung selbst findet in den Einrichtungen dezentral statt.

Aber vor allem in den Ganztages-Einrichtungen wird davon ausgegangen, dass ein hoher Prozentsatz der Eltern einen Notbetreuungsplatz benötigt und auch dazu berechtigt ist. Rund 560 Kinder nutzen in Weinheim ein solches Angebot – zu normalen Zeiten. Das heißt: Bei einer Halbierung der Gruppengröße würden bei annähernd "normaler" Kinderzahl doppelt so viele Räume gebraucht.

Dies sei "völlig aussichtslos", so Amtschefin Harmand. Auf Fachamt und die Familien komme eine wohl unlösbare Aufgabe zu. "Wir können heute nicht garantieren, dass wir für jedes Kind, das laut Corona-Verordnung einen Kita-Platz haben sollte, auch einen solchen zur Verfügung stellen können", erklärt sie: "Nach den Vorgaben des Landes können wir nur etwa die Hälfte der vorhandenen Plätze belegen." Das Problem verstärkt sich durch den Umstand, dass derzeit nur etwa 75 Prozent des Betreuungspersonals einsatzfähig ist. Rund ein Viertel gehört einer Risikogruppe an. Ähnlich sieht es in den Schulen aus, hier ist das Fachamt noch in Abstimmung hinsichtlich der Zusammensetzung der Gruppen.

Hier wie dort gilt: Wenn es mehr bescheinigten Bedarf als Plätze gibt, muss die Kommune Prioritäten setzen. Dafür gibt es klare Vorgaben in der zukünftig gültigen Corona-Verordnung: Sofern die Kapazitäten nicht ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, haben folgende Kinder Vorrang: Kinder, bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist; Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist; Kinder, die im Haushalt eines alleinerziehenden Elternteils leben.

Info: Wer Fragen hierzu hat, kann die Hotline-Nummer im Amt für Bildung und Sport nutzen: 06201/8 24 69. Per E-Mail ist das Amt unter bildung@weinheim.de zu erreichen.