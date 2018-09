Die Grundschule Großsachsen zählt aktuell um die 140 Kinder, 31 davon kommen als Erstklässler am Donnerstag in die Schule – auch wenn dem einen oder anderen Geschwisterkind der „Abschied“ schwerfallen dürfte. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Die Anzahl der Schüler an der Grundschule Großsachsen bleibt weiterhin hoch. Rund 140 Grundschüler in acht Klassen werden es im neuen Schuljahr sein, die von elf Lehrerinnen und einer Referendarin unterrichtet werden. "Unser Team wird auch unterstützt durch Friedel Goetz, den evangelischen Pfarrer in Großsachsen", teilt Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß auf die Frage der RNZ mit, was es Neues im nächsten Schuljahr gibt.

Der Einschulungstag für 31 Erstklässler findet am Freitag, 14. September, von 10 bis 12 Uhr statt. Die Neuen werden künftig von den Klassenlehrerinnen Eva Keil und Sonja Schmitt betreut. Nach der Begrüßung und der feierlichen Aufnahme in die Grundschule gehen die Schulanfänger zum ersten Mal in ihre Klassen. Während der Unterrichtszeit finden die Eltern in der Mensa ein Bewirtungsangebot vor. Schulschluss ist an diesem Tag für alle um 12.10 Uhr.

Bereits tags zuvor, am Donnerstag, 13. September, ist um 17 Uhr Einschulungsgottesdienst mit Friedel Goetz und Gemeindereferentin Heidi Kohl in der katholischen Christkönigkirche zum Thema "Gott hält seine Hand über uns". Für die Klassen zwei bis vier hat das Schuljahr bereits am Montag begonnen.

An der Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen wird sich auch Schulleiterin Sabine Keuthen-Brand (l.) um die Neuen kümmern. Foto: Dorn

Neben dem Unterricht können sich die Grundschüler in folgende Arbeitsgemeinschaften (AGs) einbringen: Französisch, Musik, Pferde-AG in Kooperation mit dem Reitverein, Handball-AG in Kooperation mit dem TVG, Schach-AG in Kooperation mit der Schachschule Uwe Brandenburger und der Streitschlichter-AG. Hier übernimmt Schulsozialarbeiterin Kirstin Wolski die Ausbildung und Betreuung.

Ferner gibt es im Rahmen der Schulbetreuung das Angebot "Gesunde Ernährung" in Zusammenarbeit mit Kursleiterin Bettina Rohde-Quirin und der Bürgerstiftung. Regen Anteil nehmen die Schüler an der Grundschule an den Bundesjugendspielen und den Sportabzeichen: Hier gewannen die Großsachsener im vergangenen Schuljahr zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz in der Gruppe A für die meistabgenommenen Sportabzeichen an Grundschulen, was der Sportkreis Mannheim mit einer Auszeichnung honorierte.

Bis Weihnachten hat die Grundschule in Großsachsen noch drei größere Aktionen geplant: die Pausenbrotaktion, die Frederickwoche und die Adventswerkstatt. Die Termine hierfür werden noch bekannt gegeben.

Die Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen werden 216 Schüler besuchen. Im Vorjahr waren es mit 220 Kindern nicht viel mehr. Außerdem wird zu Beginn des Schuljahrs ein geändertes Ganztagskonzept umgesetzt, was Nachmittagsunterricht an drei Tagen mit sich bringt. Im Rahmen einer Einzelinklusion wird an der Schule ein Inklusionskind im ersten Schuljahr betreut. Die Einschulungsfeier an der Martin-Stöhr-Grundschule findet am Freitag, 15. September, um 10.15 Uhr in der Schulaula statt. Der ökumenische Gottesdienst zur Einschulung beginnt um 9 Uhr in der katholischen Kirche.