Schriesheim. (nare) Wer sich für die neuesten modischen Trends des Frühjahres interessiert, für den hat der 441. Mathaisemarkt etwas zu bieten: Am Dienstag, 10. März, steht im Hamel-Festzelt von 15 Uhr an der Laufsteg im Mittelpunkt. "Das ist ein traditionsreicher Nachmittag für Schriesheim", sagt Christa von Schachtmeyer, Initiatorin der Modenschau auf dem Mathaisemarkt.

Auch wenn das Team seit Jahren eng zusammenarbeitet, gab es für die diesjährige Modenschau einige personelle Veränderungen. So müssen die Veranstalter in diesem Jahr erstmals auf Renate Rauh und ihre Boutique "Impuls" verzichten. Bei der Kindermode gibt es ebenfalls eine Veränderung. Erstmals wirkt hier die neue Inhaberin des "Kinderlädchens", Violaine Munkes, mit, deren zwölfjähriger Sohn zudem die Moderation der Kindermodenschau übernehmen wird.

Trotz der personellen Veränderungen habe ein Ende der Mathaisemarkt-Modenschau aber nie zur Debatte gestanden, sagt von Schachtmeyer. Die Organisation habe auch in diesem Jahr reibungslos funktioniert. Da ein großer Teil des Teams schon lange zusammenarbeite, könne man sich bei vielen Entscheidungen fast schon blind verständigen.

"Und die Organisation macht ja auch großen Spaß", findet Manuela Riebel von "Elas Modeatelier". Sie stattet die acht erwachsenen Models mit den neuesten Frühlingstrends aus. Ein Trend ist dabei ganz klar: knallige Farben. Ob Gelb, Pink oder Royalblau, am häufigsten sehe man kräftige Töne, sagt Riebel. Dabei darf es auch gerne gemustert sein, zur Zeit würden die Designer besonders gern bekannte Kunstwerke auf Kleidung drucken.

Bei Kleidern habe sich der Trend ebenfalls verändert: Während im vergangenen Jahr häufig lange Kleider getragen worden seien, bestimme in diesem Jahr eher eine knieumspielende Länge die Mode. Zum ersten Mal präsentiert Riebel in diesem Jahr auch Schuhe auf dem Schriesheimer Laufsteg, auch hier oft in knalligen Farben. Insbesondere Mokassins und Keilsandaletten seien in diesem Frühling ein beliebtes Schuhwerk.

Damit die Models, die zwischen 42 und 71 Jahren alt sind und Kleidung in den Größen 36 bis 44 präsentieren, von Kopf bis Fuß die neuesten Trends zeigen können, ist wieder für Haarstyling, Make-up und passende Brillen gesorgt. Sharam Hairstyling und der Friseursalon Svenja Voll kümmern sich um die passenden Frisuren. Dabei seien insbesondere natürliche Farben sehr gefragt und die Pastelltöne der vergangenen Jahre gingen mehr und mehr zurück, erklärte Voll. Besonders der Bob, gerne auch mit einem Pony, sei eine sehr beliebte Frisur.

Pastelltöne seien hingegen bei den Brillen eine beliebte Wahl, sagt Fachfrau Karin Pfister. Feine Gestelle in runder Form in wasserhellen Farben werden in diesem Jahr gerne getragen. Bei den Sonnenbrillen hingegen dürfe es gerne noch das kräftigere Gestell sein, empfiehlt sie. Für das richtige Make-up hinter den Brillengläsern sorgt Christa von Schachtmeyer selbst. "Die Kosmetik hat sich auch in diesem Jahr den Trendfarben voll angepasst – und es gibt nichts, was es nicht gibt", fasst sie zusammen. Neu seien Lippenstifte, die ein pflegendes Öl enthalten, welches für glänzende Lippen sorge.

Damit das Rahmenprogramm der Modenschau ebenso farbenfroh wird wie die Mode selbst, schlüpft Sandra Hölzel in diesem Jahr wieder in die Rolle der Putzfrau und unterstützt auf humorvolle Weise Moderatorin von Schachtmeyer. Der Abschluss der Show wird in diesem Jahr von den Weinhoheiten gemeinsam mit Bürgermeister-Stellvertreterin Fadime Tuncer begangen, die die Aufgabe von Barbara Schenk-Zitsch übernommen hat.