Schriesheim. (fjm) Die Idee kam beim "Langen Verkaufsabend" am Nikolaustag 2019: Bürgermeister Hansjörg Höfer, seine Frau Birgit Ibach-Höfer und Rolf W. Edelmann, Vorsitzender des Schriesheimer Bunds der Selbstständigen (BDS), saßen in der Kuhbergstube der Winzergenossenschaft zusammen und tranken Schriesheimer Wein, als der Vorschlag eines "mediterranen Abends" aufkam. "Also habe ich mich mal hingesetzt und geguckt, was das kostet", sagt Edelmann.

Heraus kamen ein Eintrittspreis von 15 Euro – inklusive drei Austern oder Krevetten, einem Glas Madonnenbergsekt und reserviertem Sitzplatz – und ein Kontingent von 120 Karten am Donnerstag, 12. März, 19 Uhr. Bei Winzer Max Jäck sowie Sana und Reza Houdeh Ashtiani, die mit "La Perseria Mashti" die Gastronomie im Gewerbezelt während des Mathaisemarkts betreiben, stieß er auf offene Ohren. Um Austern und Krevetten vorzubereiten, vertrauen die Gastronomen auf die Hilfe eines Sternekochs aus Heidelberg. "Das ist für uns komplett neu", sagt Reza Ashtiani. "Aber ich finde das super."

Musikalisch untermalt wird der "mediterrane Abend" von Gitarrist Andreas Botz aus Weinheim, der schon beim "Langen Verkaufsabend" des BDS am Nikolaustag in Schriesheimer Geschäften zu hören war. "Er hat spontan zugesagt", so Edelmann. Wer in dieser Atmosphäre gern länger im Gewerbezelt verweilen möchte, kann dort bis 22 Uhr bleiben und sich durch das Getränke- und Speisenangebot von Jäck und "La Perseria" probieren – zu den an Markttagen üblichen Preisen.

Info: Mediterraner Abend, Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, BDS-Gewerbezelt. Karten zu je 15 Euro bei "La Perseria Mashti", dem Weingut "Max Jäck" und beim Kosmetikinstitut Schachtmeyer.