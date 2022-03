Von Marion Gottlob

Schriesheim. Wer möchte nicht gern mal im "Service-Point der Firma Gott & Sohn" mit einem "kurzen Draht nach oben" dabei sein? So hat ein Kirchenmitglied das neue Pfarrbüro der Katholischen Kirchengemeinde Schriesheim genannt. Sibylle Harbarth jedenfalls war nun fast 30 Jahre Sekretärin der Katholischen Kirchengemeinde Schriesheim-Dossenheim. Mit großem Engagement hat sie den Weg in die Digitalisierung mitgestaltet: "Das hat mich fasziniert." Nun geht sie in den Ruhestand. Sie sagt: "Alles hat seine Zeit. Da ist was Wahres dran."

Harbarth ist in Dossenheim geboren, aber ansonsten eine wahre Schriesheimerin. Damals konnten die Kinder noch auf der Straße spielen. Sie erzählt: "Ich war ein quirliges Kind." Jeden Sonntag besuchte sie mit ihrer Großmutter den Gottesdienst. "Das war langweilig." Zur katholischen Kirche fand sie über die Jugendarbeit. Es gab Tanz- und Spieleabende sowie Freizeiten. "Das waren meine ersten Schritte in die Selbstständigkeit." Hier lernte sie auch ihren späteren Mann, Gerhard, kennen: "Wir haben uns zufällig dort getroffen. Nach zwei oder drei Blicken war klar – das könnte was werden."

Sibylle Harbarth machte nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zur Sekretärin: "Ich organisiere gern." Danach arbeitete sie bei ABB, damals BBC in Mannheim. Nach der Heirat kamen bald die beiden Söhne auf die Welt. Sie legte eine Familien-Pause ein. Aber nicht ganz, denn sie gründete in der katholischen Gemeinde eine Krabbelstube. "Die Väter von damals treffen sich auch heute noch zum Wandern", freut sie sich.

Als die Kinder größer wurden, zog sie sich von der Kirche zurück: "Ich brauche diese Pausen, um mich neu auszurichten und aus der eigenen Dynamik heraus neu zu engagieren." So war sie dann wieder als Kommunionkatechetin dabei. Der nächste Kontakt kam durch einen Zufall zustande. Der damalige Pfarrer, Dr. Theodor Seeger, suchte eine Protokollantin für eine Zeugenvernehmung über die Annullierung einer Ehe. Sie sagte zu. Mit ihrer elektrischen Schreibmaschine ging sie zu dem Termin. Sie erinnert sich: "Ich musste einen Eid auf meine Verschwiegenheit schwören." Es war der Start für eine 28-jährige Mitarbeit. Das Pfarrbüro war zuerst im Pfarrhaus: ein rund 16 Quadratmeter großer Raum, in dem sich zwei Sekretärinnen einen Schreibtisch, ein Telefon und eine Schreibmaschine teilten. Neben organisatorischen Aufgaben entdeckte Harbarth ihr Talent für den Umgang mit Texten und gestaltete das neue Pfarrblatt. Bald wurde der erste Computer angeschafft. Später war sie auch an der Gestaltung der Homepage beteiligt.

Unter dem neuen Pfarrer, Ronny Baier, wurde dann das neue Pfarrbüro im Gemeindehaus eingerichtet. Der Raum ist hell und modern gestaltet. Harbarth: "Wir hatten ein Mitspracherecht. Es sollte offen und transparent sein – und doch gibt es eine Gesprächsecke, die nicht sofort einsehbar ist."

15 Jahre lang war sie beratendes Mitglied des Pfarrgemeinderats – nicht bezahlt, sondern freiwillig und ehrenamtlich. In ihrer Zeit als Sekretärin des Pfarrbüros ist sie vielen Menschen begegnet. Manche begleitet sie seit der Taufe. Sie erzählt: "Ein Bischof saß auf meinem Schreibtisch, weil er noch etwas Schriftliches erledigen wollte."

Nun hat die Großmutter von drei Enkelkindern mehr Zeit für ihre Familie und den Hund Rocky. Dem Kirchenchor wird sie treu bleiben und auch den monatlichen Offenen Gemeinde-Treff nach dem Samstag-Abend-Gottesdienst möchte sie – sobald es die Corona-Krise zulässt – neu aufleben lassen: "Die Menschen brauchen so einen Treff. Neue Gäste sind gerne willkommen."