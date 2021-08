Schriesheim. (hö/cab) Schon vor dem Wahlkampftermin des CDU-Urgesteins Wolfgang Bosbach am Mittwochabend im Zehntkeller war die Spannung groß: Welche Themen würde der Freund starker Worte (und starker Meinungen) setzen? Die Antwort: Bosbach gab zunächst den Entertainer. Er plauderte von seinem ersten Wahlkampf im Jahr 1972, von seiner Frau und seinen 56 Einsätzen im jetzigen Wahlkampf. Selbst in einem Passionsfestspielort! Und das als rheinischer Katholik, dessen Definition Bosbach auch gleich mitlieferte: "Unten so leben, dass man oben gerade noch reinkommt."

Die 200 Gäste im Gewölbe waren begeistert! Bosbach "zog" schon vorher. Das hatte CDU-Bundestagskandidat Alexander Föhr bereits bei den Anmeldungen gemerkt. Ruckzuck waren alle Plätze reserviert. Bosbach appellierte an den Patriotismus und rief dazu auf, CDU zu wählen. Seinen Parteifreunden legte er ans Herz, auf die Straße zu gehen und für den Wahlsieg im September auch Kugelschreiber zu verschenken: "Die Leute warten darauf."