Schriesheim. (hö) Ursula Wahl-Hepp aus Schriesheim musste "mit Entsetzen feststellen, dass an der Haltestelle Zentgrafenstraße am Montag um 7.30 Uhr eine total überfüllte Linie 5 vorfuhr". Sie fragt: "Wo bitte sind zu solchen Zeiten die Langzüge? Wo bitte ist hier das Ordnungsamt, das solche Züge stoppt? Was sollen Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und nächtliche Ausgangssperren – wo dann leere Züge durch die Gegend rattern –, wenn tags keine Langzüge eingesetzt werden?" Sie selbst sei Dauerkartenbesitzerin – und "sehr verärgert".

Die RNV bedauert das, allerdings erklärt ein Sprecher: "Wir haben nur eine begrenzte Kapazität an Fahrzeugen", dabei habe das Nahverkehrsunternehmen seit Mitte November bereits zwei zusätzliche Fahrzeuge auf der Linie 5 eingesetzt. Auch im morgendlichen Schulverkehr könne die RNV nicht alle Fahrten verstärken: "Lösungen, die zu 100 Prozent alle zufriedenstellen, bekommen wir im Moment nicht hin."

Zwar beobachte man die Situation und gebe die Beschwerde Wahl-Hepps an die Kollegen von der Fahrgastzählung weiter, die dann gezielt überfüllte Bahnen identifizieren sollen. Aber der RNV-Sprecher gab auch zu bedenken, dass volle Züge oft ein Resultat von Verspätungen seien: "Dafür ist die nachfolgende Bahn meist deutlich leerer." Sein Appell an alle Fahrgäste: "Bitte machen Sie im Moment nur die absolut notwendigsten Fahrten – so ungern wir das als Verkehrsunternehmen sagen."