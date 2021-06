Schriesheim-Altenbach. (hö) Feuerwehrkommandant Daniel Hermann, der selbst am Kanzelbach wohnt, machte eine erschreckende Entdeckung: Der Bach ist regelmäßig verschmutzt, ständig treiben Abfälle darin, manchmal werden nach dem Streichen dort sogar Pinsel im Wasser gesäubert. Am Montag kam es noch doller: Hermann fischte Fäkalien, Toilettenpapier und Tampons aus dem Bach. "Wer macht denn nur so was?", fragte Hermann den Ortschaftsrat. Allerdings sei nicht genau auszumachen, von wo genau diese Verunreinigung herrührt: Stammt sie von einem Haushalt? Oder von Obdachlosen? Für Ortsvorsteher Herbert Kraus ist das "schwer festzustellen, wir können nur an die Leute appellieren".

Klar ist, dass der Unrat nicht aus der Kanalisation kommen kann. Denn in Altenbach gibt es – anders als in Schriesheim – keinen Überlauf des Kanals in den Bach. Der war vor knapp einem Jahr für ein Fischsterben zwischen Gauls- und Schotterersbrücke verantwortlich: Nach einem Unwetter war die Kanalisation so voll, dass das Schmutzwasser in den Bach lief. Die Fische starben wahrscheinlich an Sauerstoffmangel.