Schriesheim. (kaz) "Breite, gut gerundete und volle Brust, harmonisch in den Proportionen" - auf wen passt diese Beschreibung? Auf die Tümmlertaube, die allenfalls mal vor sich hin gurrt, während Kastillianer und die Minorka regelrecht um die Wette krähen. Die alten spanischen Hühnerrassen gelten als besonders temperamentvoll. Dazu kommt bei den Hähnen noch die stolze Haltung - also "Brust raus".

Aufrecht gehen auch die Laufenten, nun liegen einige flach in den Käfigen. Die Kreisgeflügelschau in der neuen Ausstellungshalle des Geflügelzuchtvereins "Bergstraß’" ist ihnen wohl zu aufregend. Dagegen scheinen die Modernen Englischen Zwergkämpfer - anders als ihr Name vermuten lässt - die Ruhe selbst zu sein. Gelassen betrachten die kleinen Hähne hinter Gitter das Geschehen. Hübsch anzusehen ist die Rasse ja schon. Aber muss wirklich alles so perfekt sein? Und warum wird man Geflügelzüchter?

Hans Jäck, Kassier im Verein, sagt: "Andere legen bei ihren Autos Wert auf das kleinste Detail, wir freuen uns halt, wenn wir bei der Geflügelzucht ein optimales Ergebnis erzielen." Klingt einleuchtend, dennoch mangelt es in Geflügelzuchtvereinen generell an Nachwuchs. Was auch daran liegt, dass die Tiere nun mal jeden Tag und das ganze Jahr über versorgt werden müssen. Wer keine "Urlaubsvertretung" hat, kann das Hobby im Grunde vergessen.

Allerdings: Es gab im Verein in letzter Zeit einige Neueintritte von Menschen, die es einfach mal mit eigener Hühnerhaltung versuchen wollten. Wegen der tierischen Gesellschaft und wegen der frischen Eier. Wer Hühner hält, muss sie auch impfen. Diese Impfpflicht ist ein Grund, warum sich Halter an den Verein wenden. Laut Hans Jäck sind sie auch an "Ausschusshühnern" interessiert. Das sind jene, die wegen irgendwelcher Mängel von den Preisrichtern Punktabzug bekommen haben oder erst gar nicht an Wettbewerben teilnehmen.

"Dieses Jahr ist bei der Schau viel Groß- und Wassergeflügel dabei", freut sich Jäck. "Vögel gucken" kommt bei Familien mit kleinen Kindern immer gut an, sie sind deshalb die größte Besuchergruppe bei der Kreisgeflügelschau. Zu der gehören am Sonntag auch Tauben mit Namen wie Luzerner Goldkragen, Antwerpener Schmerlen oder Elsterpurzler. Letztgenannte sollen wahre Flugkünstler sein. Dann ist das noch das Deutsche Lachshuhn mit vollem Bart, befiederten Läufen und zutraulichem Wesen. Für einen besucherreichen Ausstellungstag genau das Richtige.