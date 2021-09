Am 6. Mai wurde der Edeka-Markt in der Bismarckstraße überfallen. Foto: Priebe

Schriesheim. (hö) Die Serie von drei Raubüberfällen innerhalb von zwei Monaten ist zum Teil aufgeklärt. Zumindest im Falle der Aral-Tankstelle an der B3 und des Edeka-Markts in der Bismarckstraße. Allerdings führte erst eine Straftat in Heidelberg dazu: Ein 18-Jähriger befindet sich bereits seit Anfang Juli in Untersuchungshaft. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am 19. Juni versucht zu haben, ein Geschäft für Edelmetallhandel in der Heidelberger Weststadt zu überfallen. Im Zuge der Fahndung wurde er damals noch am selben Tag vorläufig festgenommen.

In der Folge parallel geführter Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim wird der 18-Jährige nun verdächtigt, auch zwei Raubüberfälle in Schriesheim im Frühjahr begangen zu haben. Am Abend des 5. April soll er einen Angestellten der Aral-Tankstelle mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe des Kasseninhalts gezwungen haben. Dieses Tatmuster wiederholte sich am Nachmittag des 6. Mai im Edeka-Markt. Dabei erbeutete er jeweils über 1000 Euro in bar. In beiden Fällen war mit einem Großaufgebot der Polizei erfolglos nach dem Unbekannten gefahndet worden. Allerdings hatte die Polizei schon früh vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten geben könnte.

Bei der Spurensicherung an beiden Tatorten durch die Zentrale Kriminaltechnik des Kriminalkommissariats Heidelberg wurden die Tatwaffen, jeweils ein Messer, sichergestellt. Der Täter hatte beide am Tatort zurückgelassen. An den Messergriffen wurden Spuren festgestellt, die nach einer DNA-Auswertung den entscheidenden Hinweis auf den 18-Jährigen lieferten. Bei einer Vernehmung dieser Tage legte der Beschuldigte umfassende Geständnisse ab. Die Ermittlungen dauern noch an.

Bisher noch nicht aufgeklärt ist der Überfall auf die Postfiliale in der Talstraße am 31. Mai. Aber schon damals hatte die Polizei vermutet, dass diese Tat mit den zwei vorherigen nichts zu tun hatte.