Schriesheim. (pol/rl) Am Montagabend wurde Landesstraße L536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld ab der Einmündung in Richtung Altenbach nach einem Erdrutsch in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung über Altenbach und in der Gegenrichtung über Wilhelmsfeld ist eingerichtet.

Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei sind vor Ort im Einsatz. Glücklicherweise entstanden hierbei weder Sach- noch Personenschäden.