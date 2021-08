Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das Straßenfest, ob in Vor-Corona-Zeiten oder eben jetzt als Ersatzveranstaltung, startet erst am übernächsten Wochenende. Aber bereits am heutigen Freitag öffnet um 14 Uhr der Rummel auf dem Festplatz. Die RNZ erklärt, was es alles zu sehen gibt – und was sich im Vergleich zu den älteren Planungen (RNZ vom 22. Juli) alles geändert hat.

> Der Vergnügungspark: Am Montag reisten Schausteller Randy Blum (Worms) – er war auch bereits im letzten Jahr für den Rummel während des Straßenfests zuständig – zusammen mit seinen Kollegen Uwe Müller (Edingen-Neckarhausen), Joachim Schmidt (Mannheim) und Jens Casper (Wald-Michelbach) an, am Mittwoch stand der Vergnügungspark, der mittlerweile sogar die sonstigen Straßenfest-Dimensionen sprengt – so mit Autoscooter und Berg- und Talbahn. Die kennt man vom Mathaisemarkt, und Blum ist stolz darauf, sie wieder nach Schriesheim geholt zu haben. Für Ordnungsamtsleiter Achim Weitz ist das ein besonderes Angebot für die Jugendlichen, die es nicht nur in Pandemiezeiten schwer genug hatten und für die das sonstige Ersatz-Straßenfestprogramm vielleicht auch nicht genug bietet. Bürgermeister Hansjörg Höfer ist die Schiffschaukel aufgefallen: "So etwas hatten wir lange nicht mehr." Ihr Besitzer Jens Casper ist auch das erste Mal in Schriesheim. Insgesamt gibt es vier Fahrgeschäfte, darunter auch ein Kinderkarussell, und neun weitere Buden – vom Imbiss bis zum Süßigkeiten-stand. In der Mitte des umzäunten Areals ist auch ein Biergarten aufgebaut, in dem es samstags Live-Musik – und zwar von den "Spitzbuam", die man während des Mathaisemarkts vom Wehweck-Kelterhaus oder vom "Weingarten" an der Winzergenossenschaft-Kelterhalle kennt. Sonntagmorgens gibt es hier ein Weißwurstfrühstück, am Nachmittag, um 15 und um 17 Uhr, schaut das Kasperle vorbei. Der Eintritt zum Gelände ist frei, man muss allerdings seine Kontaktdaten hinterlassen; eine Voranmeldung ist nicht nötig. Für die Schausteller ist dieser recht große Vergnügungspark eine Chance, "endlich mal wieder etwas Geld zu verdienen – nach 18 Monaten Quasi-Berufsverbot", sagt Uwe Müller. "Denn wir Schausteller waren vom Lockdown als Erste betroffen, und sind immer noch nicht wieder in die Normalität zurück." Unterdessen schlug er sich bei den Ersatz-Kerwen in Laudenbach, Gras-Ellenbach und Ilvesheim durch.

Der Rummel hat wochentags ab 14 Uhr geöffnet, sonntags ab 11 Uhr. Donnerstag ist Familientag. Der erste Höhepunkt ist bereits am morgigen Samstag: Gegen 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk.

> Mehr Gäste im Schulhof: Bisher waren bei den insgesamt vier Konzerten vor dem Zehntkeller 350 Besucher möglich, nun können 500 kommen – was, so Weitz, von den Corona-Verordnungen gedeckt ist. Gerade die Auftritte von "Gonzos Jam" und von der "T-Band" waren im Nu ausgebucht. Noch deutlich schwächer ist die Nachfrage für die beiden Sonntagsveranstaltungen mit Dietmar Jöst und "Just for Fun". Die Anmeldemodalitäten – bisher ausschließlich im Internet unter einer etwas unhandlichen Adresse – bleiben unverändert:

Freitag, 3. September, 19 Uhr, "Gonzos Jam" (Anmeldung)

Samstag, 4. September, 19 Uhr, "T-Band" (Anmeldung)

Sonntag, 5. September, 11 Uhr, Alleinunterhalter Diemar Jöst (Anmeldung)

Sonntag, 5. September, 16.30 Uhr "Just for Fun" (Anmeldung)

Da der Sonntagmittag vor allem für die Senioren gedacht ist, die am ehesten Probleme mit einer Internet-Anmeldung haben, soll es hier ein einfacheres Verfahren mit einem Kontaktdatenzettel geben, so Weitz. Für diesen Tag bietet der "Hirsch", der mit der Winzergenossenschaft den Bereich bewirtschaftet, zudem Schweinebraten, Knödel und Sauerkraut an.

> Keine Veränderung beim Varieté: Die vier Aufführungen von Avital und Jürgen Pöschko samt ihrer Akrobatenkollegen sind noch längst nicht alle ausgebucht. Insgesamt dürfen 300 Zuschauer in die Kirchstraße kommen, wenn das nicht langt, sind auch 350 möglich. Auch hier muss man sich per Internet anmelden:

Freitag, 3. September, 18 Uhr, (Anmeldung)

Samstag, 4. September, 15 Uhr (Anmeldung)

Samstag, 4. September, 18 Uhr (Anmeldung)

Sonntag, 5. September, 15 Uhr (Anmeldung)

> Neues Konzert: Am Samstag, 4. September, lädt der Verkehrsverein, der sonst zum Straßenfest den Flohmarkt und den "Jazzpoint" organisiert, um 11 Uhr zu einer Jazz-Matinee plus Ausschank mit der "Bluesgosch" Dieter Reinberger ein. Der Schriesheimer spielt ab 11 Uhr vor dem Neuen Rathaus; eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei (Kontakterfassung per Luca-App oder per Zettel).

> Impfen und Testen: Während des Straßenfests bietet die Dok:Tor-Hausarztpraxis vor dem Alten Rathaus kostenlose Coronatests an – auch wenn die "3G-Regel" für den Besuch der Veranstaltungen nicht gilt. Für Weitz ist das aber ein Extraplus an Sicherheit. Zudem kommt das mobile Kreis-Impfteam am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr ebenfalls zum Alten Rathaus: Hier kann sich jeder ohne Anmeldung und Termin impfen lassen. Zur Auswahl stehen die Stoffe "Johnson & Johnson" sowie "Moderna", Letzterer ist auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen – und so richten Höfer und Weitz einen dringenden Appell an "alle, die beim Thema Impfen noch schwanken", diese Möglichkeit zu nutzen.