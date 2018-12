Schriesheim. (kaz) Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch möchte der SPD-Fraktionsvorsitzende Sebastian Cuny keine Grundsatzdiskussion mehr über die Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums (KGS) führen, sondern einen Mehrheitsbeschluss umsetzen. Das kündigte er am Freitag bei der Jahresabschlussfeier im Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" an. Natürlich sei die bis zu 20 Millionen Euro teure Sanierung "eine Wahnsinnsherausforderung", aber ein Zukunftsprojekt und wichtiger Standortfaktor. Deshalb schrecke seine Partei auch nicht vor einer Neuverschuldung zurück.

Dem Kommunalwahljahr 2019 sieht er dank kürzlich erstellter "Super-Kandidatenliste" gelassen entgegen. Spiegele sie doch den Querschnitt der Bevölkerung wider. Als größten Erfolg in 2018 nannte Cuny den Beschluss, Investoren im Wohnungsbau künftig auf 20 Prozent mietreduzierte Wohnungen zu verpflichten.

Bei der Feier stellte Ortsvereinsvorsitzender Axel Breitlinger den 18-jährigen Michael Müller als neues Mitglied vor. Er übernahm an dem Abend am Flügel auch gleich die musikalische Begleitung. Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck brachte eine politische Botschaft aus Stuttgart mit: Die SPD-Fraktion will die kostenfreie Kinderbetreuung notfalls mit einem Bürgerbegehren durchsetzen. Außerdem plädierte er für die Gründung einer "Landeswohnraumgesellschaft", um bezahlbaren Wohnraum garantieren zu können.

Kleinböck war aber auch gekommen, um langjährige Parteimitglieder zu ehren, und verknüpfte dabei auf Vorlage von Cuny das jeweilige Eintrittsjahr mit besonderen Ereignissen im Weltgeschehen: Als Rainer Dellbrügge zum Beispiel vor 25 Jahren in die SPD eintrat, wurde Rudolf Scharping zum Bundesvorsitzenden gewählt und die fünfstellige Postleitzahl eingeführt. Scharping hatte sein Amt zwei Jahre inne, die Postleitzahl hat überdauert.

Auf 30 Jahre Parteizugehörigkeit kann Werner Weschke zurückblicken. Stolze 45 sind es bei Günter Brand, Heinz Richter, Karl-Heinz Schulz und Bernhard Winker. In ihrem Eintrittsjahr fand in Schriesheim das erste Straßenfest statt. Daniel Schollenberger und Hans Wenk erhielten ihr Parteibuch 2008, als der Bau des Branichtunnels begann.

Zwischen gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern wie "Es ist für uns eine Zeit angekommen" und "Leise rieselt der Schnee" trug Frieder Menges ein originelles Gedicht rund um das Aufstellen des Weihnachtsbaums von Opa und Enkel mit Erinnerungen an alte Zeiten vor.