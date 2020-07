Schriesheim. (pol/rl) Mehrere Tausend Euro erbeuteten EC-Karten-Diebe an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in Schriesheim am Samstag. Die Täten hatten laut Polizeibericht vermutlich eine Bankkundin in der Filiale gegen 15 Uhr dabei beobachtet, als sie eine Überweisung tätigte und am Kontoauszugsdrucker war. Dabei hatten sie die Frau offenbar bei der Eingabe ihrer PIN beobachtet. Danach stahlen sie ihr die EC-Karte und hoben später das Geld von ihrem Konto ab.

Info: Wer Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern geben kann, kann sich unter der 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass man beim Eingeben der PIN an Bankautomaten darauf achten sollte, dass andere die Eingabe der Nummer nicht sehen können. Betrüger nutzen diese Gelegenheit, um am Automaten die PIN ihrer Opfer auszuspähen. Dann stehlen sie deren Geldkarte und räumen die Konten ihrer Opfer leer. Insbesondere auf ältere Menschen haben es die Täter abgesehen.

Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann: